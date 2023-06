Czerwcowa podróż filmowa w Kino TV

Łukasz Szewczyk

Filmowa wyprawa zacznie się od(8 czerwca, godz. 15.05), czyli bijącej rekordy popularności animacji dla całej rodziny. Czy ofiara i predator mogą się zaprzyjaźnić poza murami zoo? Lew Alex (Artur Żmijewski) jest główną atrakcją nowojorskiego zoo w Central Parku. Ma duszę celebryty, uwielbia pozować do zdjęć i chętnie spotyka się z turystami. Ceni również swój wygodny wybieg z pięknym widokiem i świetnie czuje się wśród zaufanych przyjaciół: zebry Marty'ego, hipopotamicy Glorii i żyrafy Melmana. Pewnego dnia pragnący zaznać wolności Marty wpędza w kłopoty siebie i przyjaciół: w skutek jego działań wszyscy trafiają na pokład statku płynącego na Madagaskar. Na afrykańskiej wyspie w oswojonych zwierzętach budzą się pradawne instynkty, a przyjaźń lwa i zebry zostaje wystawiona na trudną próbę. W polskiej wersji językowej głos postaciom udzieliło wielu znanych aktorów m.in.: Artur Żmijewski, Jarosław Boberek, Małgorzata Kożuchowska i Piotr Adamczyk.Prosto z Afryki Kino TV przeniesie widzów na nowojorski Harlem lat 70-tych.(9 czerwca, godz. 20.00) to zatopiona w kryminalnym świecie porywająca historia o potyczkach ambitnego detektywa z narkotykowym bossem. Po śmierci szefa narkotykowego podziemia, kontrolę nad lokalnym rynkiem handlu nielegalnymi substancjami przejmuje Frank Lucas (Denzel Washington). Wymyśla on nowy sposób dystrybucji heroiny, która jest teraz przemycana w bagażach amerykańskich żołnierzy wracających z wojny w Wietnamie oraz w trumnach tych, którzy polegli. Policja nie robi nic, by ukrócić ten proceder. Wszystko się zmienia, gdy służbę w okolicy zaczyna detektyw Richie Roberts (Russell Crowe). Czy w skorumpowanym mieście uda się mu postawić wyjątkowo przebiegłego bandytę przed sądem? Film otrzymał dwie nominacje do Oscara (dla Ruby Dee za rolę drugoplanową oraz za scenografię).Na antenie nie zabraknie też podróży w niebezpieczną przestrzeń kosmiczną z promem(11 czerwca, godz. 12.15). Załoga, jako trzecia w historii, ma wylądować na powierzchni Księżyca. Na pokładzie wahadłowca znajdują się Jim Lovell (Tom Hanks), Fred Haise (Bill Paxton) i Jack Swigert (Kevin Bacon). Początkowo wszystko przebiega zgodnie z planem, jednak gdy "Apollo 13" dociera w okolice satelity Ziemi, niespodziewanie wybucha jeden ze zbiorników z tlenem. W wyniku tego zdarzenia zostaje uszkodzony główny silnik oraz system zasilania. Astronauci nawiązują kontakt z pracownikami ośrodka kontroli lotów w Houston, którymi kieruje Gene Kranz (Ed Harris). Wraz z nimi szukają sposobu na to, jak doprowadzić misję do końca i przeżyć. Film otrzymał 9 nominacji do Oscara (zdobył ostatecznie dwie statuetki - za montaż i dźwięk), dwie nagrody BAFTA oraz People's Choice za Najlepszy Dramat i Ulubiony Film.To nie koniec filmowych emocji. W czerwcowej ramówce Kino TV zobaczyć będzie można także(17 czerwca, godz. 20.00) - pełen napięcia film akcji, nakręcony na podstawie światowego bestsellera Roberta Ludluma. Choć postrzelonego Jasona Bourne'a (Matt Damon) uratowano od śmierci, całkowicie stracił pamięć. Wkrótce okazuje się, że jeżeli chce przeżyć, musi poznać swoją prawdziwą tożsamość. Ścigany przez swych prześladowców Bourne odkrywa, że i on ma instynkt zabójcy...