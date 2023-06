Finały Pucharu Anglii i Niemiec, ostatnie kolejki ligowe, żużel - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W pierwszy weekend czerwca widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć finał piłkarskiego Pucharu Anglii, w którym dojdzie do derbowego starcia Manchesteru City z Manchesterem United.

• Szlagierem będzie również finałowe spotkanie Pucharu Niemiec pomiędzy RB Lipsk a Eintrachtem Frankfurt. Stacja pokaże na swoich antenach także mecze ostatnich kolejek we włoskiej Serie A, hiszpańskiej LaLiga Santander i francuskiej Ligue 1 Uber Eats.

W najbliższy weekend odbędzie się finał Pucharu Anglii, najstarszych klubowych rozgrywek piłkarskich na świecie. W tym roku decydujący mecz będzie miał wyjątkowy charakter, ponieważ dojdzie w nim do derbowej konfrontacji Manchesteru City z Manchesterem United. Obie drużyny staną przed szansą na podwójną koronę, bo sięgnęły już w bieżącym sezonie po cenne trofea - The Citizens są mistrzem Anglii a Czerwone Diabły zdobywcą Pucharu Ligi Angielskiej. Starcia pomiędzy tymi zespołami budzą ogromne emocje i pada w nich zwykle mnóstwo bramek. Biorąc pod uwagę tylko trzy ostatnie spotkania kibice zobaczyli ich w sumie aż 17! Tym razem także można spodziewać się festiwalu strzeleckiego, ponieważ na Wembley Stadium wystąpią tacy zawodnicy jak Erling Haaland czy Marcus Rashford, którzy zaliczają fantastyczny sezon. Podopieczni trenera Pepa Guardioli chcą wziąć rewanż za styczniowy ligowy mecz z ekipą Erika Ten Haga, kiedy gol przesądzający o ich porażce padł w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach.Sezon piłkarski w Niemczech zostanie zwieńczony tradycyjnie finałem DFB-Pokal. Na Stadionie Olimpijskim w Berlinie broniące trofeum RB Lipsk zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt. Orły z Frankfurtu w lidze spisywały się ostatnio w kratkę, ale przez wszystkie rundy pucharowe przeszły jak burza, strzelając łącznie aż 15 goli. Pokonanie silnej ekipy z Lipska nie będzie jednak łatwe, bo ta w końcówce rozgrywek jest w bardzo dobrej formie. Potwierdziła to między innymi w półfinałowym meczu z SC Freiburgiem, wygranym aż 5:1. Atrakcją finału Pucharu Niemiec będzie francuski pojedynek Randala Kolo Muaniego po stronie Eintrachtu z wielką gwiazdą Byków, Christopherem Nkunku. To najlepsi strzelcy swoich klubów i czołowi snajperzy występujący obecnie na niemieckich boiskach.Swój ostatni mecz obecnego sezonu FC Barcelona zagra na wyjeździe z broniącą się przed spadkiem Celtą Vigo. Robert Lewandowski i spółka mogą spodziewać się trudnej przeprawy, bo wygrana zagwarantuje drużynie z Vigo pozostanie w LaLiga Santander. Mistrzowie Hiszpanii nie mają jednak zamiaru ułatwiać jej zadania, ponieważ zależy im na mocnym zakończeniu rozgrywek. Ponadto "Lewy" pragnie przypieczętować swój pierwszy tytuł króla strzelców LaLiga Santander. Kibice liczą na podobne emocje jak w poprzedniej konfrontacji tych zespołów na Estadio Balaídos. Wówczas Barça prowadziła 3:0, ale dwa gole niezawodnego Iago Aspasa i jedno trafienie Nolito dały gospodarzom remis 3:3. Jak będzie tym razem?W innym ciekawie zapowiadającym się meczu Atlético Madryt zmierzy się na Estadio de la Cerámica z Villarrealem CF. Ekipa ze stolicy wciąż ma szansę na wicemistrzostwo Hiszpanii, ale musi to spotkanie wygrać i liczyć na potknięcie Realu Madryt. To spore wyzwanie, bo piłkarze Żółtej Łodzi Podwodnej pewnie awansowali do europejskich pucharów i zamierzają powtórzyć wynik z jesieni, kiedy pokonali Atléti 2:0.Finałowa kolejka rozgrywek Serie A wyłoni ostatniego spadkowicza, który w przyszłym sezonie będzie musiał występować na zapleczu włoskiej ekstraklasy. Jedną z dwóch zagrożonych drużyn jest Spezia Calcio, której barw bronią Bartłomiej Drągowski, Arkadiusz Reca, Przemysław Wiśniewski i Szymon Żurkowski. W rozstrzygającym meczu Polacy wraz z kolegami zmierzą się na wyjeździe z AS Romą Nicoli Zalewskiego. Aktualnie Spezia jest na bezpiecznym miejscu, ale wyprzedza Hellas Verona tylko dzięki korzystniejszemu bilansowi bezpośrednich spotkań. W starciu z rzymianami piłkarze trenera Leonarda Sampliciego muszą więc zdobyć przynajmniej tyle samo punktów, co ich konkurent z Werony, który zagra na San Siro z AC Milanem. Z kolei dla Hellasu liczy się zdobycie większej liczby "oczek" niż Spezia Calcio. Przed decydującą rywalizacją nic nie jest przesądzone i zapowiadają się spore emocje!W finałowej kolejce obecnego sezonu ligi francuskiej wszystkie mecze odbędą się o tej samej porze, dlatego widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć transmisję łączoną. Kwestia awansu do Ligi Mistrzów UEFA została już rozstrzygnięta, ale wciąż toczy się walka o ostatnie wolne miejsca dające kwalifikację do innych europejskich rozgrywek. Biorą w niej udział LOSC Lille, Stade Rennais i AS Monaco. Przed wyjątkowo trudnym zadaniem stanie ekipa z Rennes, która zmierzy się na wyjeździe ze Stade Brestois 29. Gospodarze w poprzedni weekend pokonali Olympique Marsylia i w końcówce rozgrywek są w dobrej formie. Warto również zwrócić uwagę na spotkania, w których wystąpią AJ Auxerre i FC Nantes. Te drużyny są zagrożone spadkiem i tylko jedna z nich będzie mogła świętować utrzymanie.PLATINUM MOTOR Lublin broni mistrzostwa Polski, ale na półmetku sezonu zasadniczego musi gonić prowadzącą w tabeli BETARD SPARTĘ Wrocław. Rundę rewanżową Koziołki rozpoczną od wyjazdowego starcia z ZOOLESZCZ GKM Grudziądz. Obie drużyny zmierzyły się zaledwie kilka dni temu w Lublinie i wówczas gospodarze wygrali aż 55:35. Świetne zawody zaliczyli Bartosz Zmarzlik i Jack Holder, a z dobrej strony pokazali się również doświadczony Jarosław Hampel i młody Mateusz Cierniak. W ekipie z Grudziądza kroku był w stanie im dotrzymać tylko Max Fricke, który zdobył 14 punktów. Jeśli w najbliższym spotkaniu żużlowcy ZOOLESZCZ GKM chcą nawiązać równorzędną walkę z faworytem z Lublina, to Australijczyk powinien uzyskać wsparcie kolegów.