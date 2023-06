Finisz LaLiga i Ligue 1, finał NBA, żużlowe hity - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend na antenach Canal+

W LaLiga Santnader czas na ostatnią kolejkę tego sezonu, która przyniesie kluczowe rozstrzygnięcia. Kto zostanie wicemistrzem? Kto będzie grać w Lidze Konferencji Europy? Kto spadnie? Odpowiedzi na te wszystkie pytania kibice hiszpańskiej piłki poznają w niedzielny wieczór.Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja Realu Madryt z Athletikiem Bilbao. "Królewscy" chcą utrzymać drugą lokatę, ale ich przewaga nad trzecim Atletico wynosi tylko jeden punkt. Drużyna z Bilbao cały czas walczy o awans do europejskich pucharów, aby tak się stało, muszą zdobyć komplet punktów. Co ciekawe, w ostatniej kolejce aż pięć drużyn będzie walczyć o siódmą lokatę. Zajęcie tego miejsca gwarantuje start w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy. W tym wyścigu udział biorą m.in. Osasuna oraz Girona. Zespoły te zmierzą się w bezpośrednim pojedynku i będzie to mecz o przysłowiowe "sześć" punktów. Strata Girony do Osasuny to... tylko jeden punkt i jeszcze wszystko może się wydarzyć.Bardzo emocjonująco będzie też w pozostałych meczach, które będą decydować o losach utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zespoły od 13 do 18 miejsca w tabeli dzielą tylko dwa "oczka". Jednym z meczów o ogromnej wadze "utrzymania" będzie spotkanie Valladolid - Getafe. Gospodarze w przypadku wygranej wydostaną się z 18. miejsca i zapewnią sobie utrzymanie. Czy tak się stanie? Wszystko rozstrzygnie się w niedzielny wieczór.We francuskiej Ligue 1 Uber Eats również ostatnia seria gier. Rywalizacja toczyć będzie się w sobotni wieczór, a wszystkie spotkania rozpoczną się o 21:00. CANAL+ przygotował dla kibiców specjalną transmisję łączoną ze wszystkich boisk - MULTIFOOT. Kibice będą mogli również oglądać wybrane spotkania na dedykowanych kanałach.Wiadomo już, które zespoły zawieszą medale na swoich szyjach. Jednak cały czas trwa rywalizacja o awans do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. Pozostały dwa miejsca i trzy zainteresowane drużyny, które dzieli tylko jeden punkt. Lille zagra na wyjeździe z Troyes, Rennes o komplet punktów powalczy z Brestem, a rywalem Monaco będzie Toulouse FC. ​Rywalizacja ​będzie się ​toczyć do ostatniej sekundy i żadna z drużyn nie może pozwolić sobie na stratę punktów.Co w pozostałych meczach? PSG na pożegnanie zagra na własnym stadionie z Clermont, a Auxerre podejmie Lens. Gospodarze cały czas nie są pewni utrzymania, dlatego będzie to spotkanie pełne emocji i walki.W najlepszej żużlowej lidze świata rozpocznie się runda rewanżowa. Stal Gorzów po wygraniu pierwszego meczu na własnym stadionie z Unią Leszno 57:33 będzie chciała wywalczyć bonus, a może zgarnąć całą pulę? Obie drużyny przed tym meczem mają problemy ze zdrowiem zawodników. W zespole gospodarzy do grona kontuzjowanych dołączył Grzegorz Zengota, który na skutek upadku w Gorzowie złamał obojczyk, zaś wśród gości w pełni formy nie jest po upadku w Szwecji Oskar Fajfer. Jakim wynikiem zakończy się spotkanie w Lesznie? O tym kibice "czarnego" sportu przekonają się w niedzielne popołudnie.Emocji nie zabraknie także na pierwszoligowych torach, gdzie również rozpoczyna się runda rewanżowa. Na sportowych antenach CANAL+ i w serwisie streamingowym CANAL+ online kibice będą mogli obejrzeć wszystkie cztery spotkania. Najciekawiej zapowiada się mecz Polonii Bydgoszcz z Arged Malesą Ostrów, będzie to starcie drugiej i trzeciej drużyny ligowej tabeli. Hit!Widowiskowo anonsują się także inne starcia. Na własnych stadionach o trzy punkty do ligowej tabeli walczyć będzie ROW Rybnik oraz Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Pierwsi mają do odrobienia dziesięciopunktową stratę z pierwszego meczu, drudzy o dwa "oczka" mniej.To nie koniec, bo w sobotnie popołudnie kibice będą mogli emocjonować się także starciem w drugiej lidze. Start Gniezno podejmie na własnym owalu Unię Tarnów i będzie to spotkanie o przysłowiowe "sześć punktów". Obecnie oba zespoły mają za sobą pięć spotkań i oba trzy "oczka" na kontach.Po krótkiej przerwie najlepsza koszykarska liga świata powróciła do gry i rozpoczęła się walka o najważniejsze koszykarskie trofeum. Za nami pierwszy akt decydującego pojedynku. W pierwszym meczu finału górą byli zawodnicy Denver Nuggets, którzy bez większych problemów pokonali Miami Heat. Pierwszoplanową postacią gospodarzy ponownie był Nikola Jokić, który zanotował triple-double w postaci 27 punktów, 10 zbiórek i 14 asyst.Plan transmisji:Sobota, 3 czerwca):• 13:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Mirosław Jabłoński• 16:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Wojciech DankiewiczStudio: Piotr Bugajny, Patryk Malitowski• 16:25 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Michał Mitrut, Michał Łopaciński• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Michał Bojanowski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Filip Surma, Filip Kapica• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Glamowski, Tomasz Wieszczycki• 20:55 Ligue 1: Troyes - Lille (Canal+ Online)• 20:55 Ligue 1: Brest - Rennes (Canal+ Online)• 20:55 Ligue 1: Monaco - Toulouse (Canal+ Online)Niedziela (4 czerwca):• 10.00- magazyn (Canal+ Sport)• 13:30 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Mitrut, Krzysztof CegielskiStudio: Mateusz Kędzierski, Tomasz Gollob• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda, Robert Sitnicki• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 18:25 LaLiga:(Canal+ Family)Komentarz: Michał Kornacki, Jakub Kręcidło• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Tomasz BajerskiStudio: Michał Łopaciński, Mirosław Jabłoński• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Cezary Olbrycht, Tomasz Lipiński• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Remigiusz Kula, Jakub Kręcidło• 02:00 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Gabriel Rogaczewski, Wojciech Kijanowski