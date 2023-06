Hanna Machińska Człowiekiem Roku 2023 Gazety Wyborczej

Łukasz Szewczyk

Tytuł Człowieka Roku "Gazety Wyborczej" przyznawany jest od 1999 r. Jak mówi Adam Michnik, jeden z pomysłodawców wyróżnienia, redakcja w ten sposób dostrzega i honoruje osoby pracujące dla rozwoju demokracji, promujące tolerancję, wspierające walkę o respektowanie praw człowieka. Do tej pory na liście laureatów znaleźli się ojcowie demokratycznych przemian w Polsce i Europie Środkowej, mężowie stanu, ludzie pracujący na rzecz dobra wspólnego, wybitni artyści i pisarze.- mówi Bartosz T. Wieliński, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej". -- odaje.Uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Roku 2023 "Gazety Wyborczej" odbyła się w piątek, 2 czerwca 2023 roku w warszawskiej siedzibie dziennika. Poprzedziła je debata pt. "Prawa człowieka w państwie autorytarnym", w której wezmą udział dr Hanna Machińska, Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sady oraz naczelny "Wyborczej" Adam Michnik.Na stronie Wyborcza.pl można znaleźć tekst poświęcony Hannie Machińskiej - zawiera on m.in. wypowiedzi prof. Mirosława Wyrzykowskiego, byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i byłego dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW, Adama Bodnara, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS i byłego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Katarzyny Augustynek, wśród opozycji ulicznej znanej jako Babcia Kasia. Oprócz tego serwis dziennika prezentuje wywiad z laureatką wyróżnienia, która przyznaje Waldemarowi Pasiowi m.in. "Gorzka prawda jest taka, że prawa człowieka jako realny element orzecznictwa w Polsce nie bardzo się przyjęły".Hannie Machińskiej poświęcone zostało także najbliższe - weekendowe wydanie "Gazety Wyborczej", które ukazało się w sobotę 3 czerwca 2023 roku. Czytelniczki i czytelnicy dziennika będą mogli zapoznać się z jej sylwetką i wywiadem.Ogłoszenie laureata tytułu Człowiek Roku "Gazety Wyborczej" jest częścią corocznych obchodów urodzin "Wyborczej". Do tej pory wyróżnieni zostali: Vaclav Havel (1999), George Soros (2000), Siergiej Kowaliow (2001), Joschka Fischer (2002), Günter Verheugen (2003), Bronisław Geremek (2004), Javier Solana (2005), Zbigniew Brzeziński (2006), abp Józef Życiński (2007), Andrzej Wajda (2008), Tadeusz Mazowiecki (2009, tytuł Człowiek Dwudziestolecia), Władysław Bartoszewski (2010), Richard von Weizsacker (2011), Tadeusz Konwicki (2012), Yoani Sánchez (2013), Michaił Chodorowski (2014), Bronisław Komorowski (2015), Timothy Snyder (2016), Frans Timmermans (2017), Anne Applebaum (2018), Donald Tusk (2019), Tomasz Grodzki (2020), Swiatłana Cichanouska oraz Bohaterowie pandemii (2021), Serhij Żadan (2022). Nagrodę specjalną dla Człowieka Dwudziestopięciolecia odebrał Lech Wałęsa.