"Wegezaury", "Bajeczki Yeti", "Pfffiraci". Czerwiec w MiniMini+ i Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Czerwcowe premiery dla najmłodszych w MiniMini+ i Canal+ Online

"Wegezaury" / © 2022 CHEEKY LITTLE MEDIA PTY LTD

Wśród nowych propozycji dla najmłodszych znajdzie się seria(od 12 czerwca w MiniMini+ i Canal+ Online). Dawno, dawno temu, w porośniętej soczystą zielenią, górzystej krainie mieszkały wegezaury, sympatyczne stworzenia w kształcie owoców i warzyw. Żyły tam sałatodaktyle, bananoraptory i brokułozaury. A pośród nich - nasza bohaterka, tricarotop Natka i jej przyjaciele, groszkozaury: Wasabi, Groszek i Mięcio. Razem przeżywali niesamowite przygody, poznając piękny, choć czasem też niebezpieczny świat dookoła.(od 2 czerwca w MiniMini+ i Canal+ Online). Yétili to duży, kosmaty, pluszowy zwierzak, maskotka lokalnej księgarni. Kiedy zapada noc, ten sympatyczny stwór budzi się do życia. Co wieczór czyta bajki swoim przyjaciołom, dwóm pluszowym myszkom. Nina i Leon słuchają go uważnie, zadając pytania, na które Yétili stara się im odpowiedzieć. Bohaterowie rozmawiają o historyjkach, których wspólnie wysłuchali i uczą się przy tym nowych słów.Kolejne odcinki serii(od 2 czerwca w MiniMini+ i Canal+ Online). Na wyspie Calypso trzy pełne zapału załogi uczą się, jak być pfffiratami - żeglować, szukać skarbów, czytać stare mapy i wychodzić cało z każdej opresji. Sławna kapitan Lamar i stary wilk morski Duncan wyznaczają im zadania. Która drużyna poradzi sobie najlepiej? Pat, Lily i Stede starają się ze wszystkich sił, choć szczęście nie zawsze im sprzyja.