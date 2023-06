Kulinarne premiery i reality show "Kamper Polska" latem w TVP HD

Łukasz Szewczyk

Wśród czerwcowych nowości TVP HD nowy sezon programu(od 11 czerwca). W niezwykle aromatyczną podróż wyruszy również Jacek Szklarek, by poznać bogactwo rodzimej natury i tradycji. Opowieści o regionalnych produktach i gotowanie z mistrzami fachu to gratka nie tylko dla miłośników dobrej i ekologicznej kuchni. "Przystanek Slow Food" to przede wszystkim magazyn o ludziach z pasją. Goście Jacka Szklarka zdecydowali się zwolnić tempo i żyć świadomie w zgodzie z naturą -- wytwarzają zdrowe, ekologiczne produkty, które prowadzący wplata do prezentowanych przepisów. W premierowych odcinkach udamy się m.in. nad Zalew Wiślany, gdzie weźmiemy udział w połowie srebra Bałtyku, czyli śledzi oraz na Mazury, gdzie zgłębimy temat pierogów i jagnięciny.Z kolei(od 22 czerwca) to oryginalny reality show, w którym 5 par znanych influencerów wyrusza kamperami po dzikich zakątkach naszego kraju. Kto pokona trasę przez całą Polskę i sięgnie po wygraną? A jest o co walczyć. Poza niezapomnianą przygodą na zwycięzców czeka nawet 100 tys. złotych! W trasę wyjadą: Super Mario Trener & Dawid, Ada Skon & Kaśka, Czarek Czaruje i Anka Fanka, Podziarany Tata i Agnieszka, Ula Woźniak i Krystian Ziętkowski. Jak uczestnicy poradzą sobie z zadaniami i nieprzewidzianymi sytuacjami na trasie Hel-Bieszczady. Co zrobią, gdy w kamperze zabraknie prądu, wody, czy nie zadziała klimatyzacja. Ta podróż to nie tylko test przyjaźni, ale też walka z własnymi lękami i słabościami. Program prowadzi Izabella Krzan.