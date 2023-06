"Bros". Gejowska komedia romantyczna premierowo w SkyShowtime (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Bros" premierowo na platformie SkyShowtie

• Opowieść o dwóch mężczyznach, którzy mają się ku sobie, ale nie chcą się angażować.

• Pierwsza wyprodukowana przez duże studio (Universal Pictures) komedia romantyczna, której bohaterami są geje.

Bobby Leiber (Billy Eichner) to obdarzony bezlitosnym dowcipem typowy niezależny nowojorczyk, w życiu którego wiele się dzieje. Prowadzi bardzo popularny podcast, pisze scenariusze i pracuje nad wielkim otwarciem pierwszego w Nowym Jorku muzeum LGBTQ+. Bobby ponad wszystko ceni swoją wolność, niezależność i nie zamierza się z nikim na stałe wiązać. Mówiąc o swoim życiu romantycznym, Bobby szczyci się tym, że jest niesentymentalny, niedostępny emocjonalnie i niezainteresowany. Coś się zmienia, gdy Bobby poznaje Aarona (Luke Macfarlane). Miłość wyraźnie zaczyna unosić się w powietrzu, mimo iż obaj panowie wzbraniają się przed zaangażowaniem."Bros" to komedia romantyczna wyprodukowana przez Universal Pictures. Producent komedii Judd Apatow połączył siły z dwoma gigantami komedii: reżyserem Nicholasem Tollerem i nominowanym do nagrody Emmy Billym Eichnerem.Film swoją premierę kinową miał jesienią 2022 roku.Przypomnijmy, ze wśród czerwcowych premier SkyShowtime znajdzie się m.in. polski serial "Warszawianka"