Pride Month w Music Box. Tęczowe logo, talk-show "Karny jeżyk" z drag queen

• Muzyczna telewizja Music Box Polska po raz kolejny dołącza do Pride Month, aby wesprzeć społeczność LGBTQ i podkreślić, że w życiu każdej osoby ważne są tolerancja i równość.

• Przez cały czerwiec logo kanału oraz oprawa graficzna Music Box będzie w kolorach tęczy.

• Specjalne programy w ramówce

W ramach Pride Month telewizja Music Box przez cały czerwiec będzie prezentować "tęczową playlistę". W muzycznej ramówce stacji nie zabraknie utworów takich artystów jak Madonna, Lady Gaga, Elton John, Years&Years, Sam Smith, Jessie Ware, Ru Paul, Kim Petras oraz wielu innych.W specjalnym paśmie(poniedziałek -piątek, godz. 20.00, sobota-niedziela, godz. 15.00) widzowie będą mogli wygrać limitowaną edycję tęczowych gadżetów Music Box "Love out loud" oraz zaproszenia do klubu La Pose.Wśród ramówkowych nowości pojawi się talk-show(od 10 czerwca, premierowa emisja w soboty o godz 21.00, powtórki: niedziela godz. 9.00, czwartek 0.00). Prowadzącą program będzie znana w Polsce drag queen Shady Lady. Co tydzień na tak zwanym karnym jeżyku pojawi się dwójka znanych gości ze świata show-biznesu, kultury, muzyki czy sportu, którzy staną w ogniu trudnych pytań i niełatwych tematów związanych ze społecznością LGBTQ+.W sobotę 17 czerwca odbędzie się warszawska, największe tego typu wydarzenia w tej części Europy. Ekipa telewizyjna stacji pojawi się w trakcie marszu, który już 22. raz przejdzie ulicami stolicy. Relacje z parady będzie można oglądać w program "Music Box News".Od kwietnia telewizja Music Box jest partnerem medialnym warszawskiego klubu, którego popularność już znacznie przekracza grono LGBTQ+. W ramach tej współpracy La Pose staje się partnerem Pride Month w Music Box, a także aktywnie uczestniczy w produkcji programu "Karny Jeżyk". Ponadto, Music Box i La Pose spotkają się również podczas Parady Równości na jednej platformie, tworząc wspólnie atmosferę pełną radości, tolerancji i równości.