Magazyn Replika na Pride Month. Dwie okładki, więcej stron do czytania

Łukasz Szewczyk

• Na rynku ukazał się nowy numer jedynego czasopisma LGBT w Polsce

• Z okazji Miesiąca Dumy czytelnicy zyskali więcej stron do czytania oraz dwie okładki do wyboru.

Replika numer 103 (dwie okładki)

Na rynku ukazał nowy numer (103) dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego LGBT. Z okazji Miesiąca Dumy redakcja zwiększyła numer o cztery strony. Dodatkowo dla czytelników przygotowano dwie okładki do wyboru. Na jednej bohaterkami są pisarkai jej ukochana od niemal 30 lat -, a w numerze wywiad o najnowszej książce "Moja ukochana i ja"Bohaterami drugiej okładki są, czyli najlepsi cukiernicy w Polsce, właściciele słynnych stołecznych cukierni Lukullus. W wywiadzie mówią o swojej miłości i rozstaniu, o trudnym dzieciństwie, pracoholizmie, nadmiernym balowaniu i... ani słowa o ciastkach.W numerze także rozmowao głównej roli transpłciowego Tośka w nowym filmie Netflixa "Fanfik"., znany na TikToku oraz Instagramie jakopowiada o odkrywaniu swojej homoseksualności, o coming oucie z udziałem prywatnego detektywa, o pierwszej miłości i początkach kariery w Internecie., głuchy gej, artysta wizualny i performer o języku migowym i fonicznym, o audyzmie i o homofobii. Rozmowa z, która przez ostatnie osiem lat odpowiadała za PR i komunikację w Kampanii Przeciw Homofobii, reżyserka gier ("Inkulinati") o odkrywaniu niebinarności, o coming oucie przed swoją dziewczyną i 5-letnią córeczką. Coming out "psiakowy" oraz "hifowy" robi artysta. Drag queeno swoim debiutanckim albumie "Maski".Dodatkowo o detranzycji pisze transpłciowa aktywistka Maja Heban. "Do kogo należy moja płeć?" - trzecia część tekstu Eweliny Negowetti o tym, jak wygląda procedura tranzycji prawnej. O miłości Evy Siewert i Alice Carlé z czasów II wojny światowej pisze Raimund Wolfert. Sylwetkę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z perspektywy LGBT przedstawia dr Paweł FijałkowskiNowy numer to tradycyjnie "Kadry bez wstydu", czyli homoerotyczne fotografie autorstwa Pawła Spychalskiego oraz Anny Kamińskiej oraz felietony: "Rezerwuar miłosnych słów" (Olga Górska), "Felieton afirmatywny" (Bartosz Żurawiecki), "Godność, proszę. I melatoninę" (Maja Heban).Dwumiesięcznik Replika dostępny jest w wersji drukowanej oraz cyfrowej, prenumerata oraz aktualne i archiwalne numery do zamówienia na stronach Repliki . Pismo dostępne jest także w salonach prasowych sieci Empik, Relay oraz inMedio w całej Polsce.Twórcy Repliki współprowadzą także radiowy program LGBT "Lepiej późno niż wcale", emitowany w niedziele o godz. 21.00 na antenie TOK FM. Archiwalne programy do odsłuchania na stronie audycji "Replika" jest obecnie jedynym drukowanym magazynem LGBT w Polsce, wydawanym przez Fundację Replika. Pismo trzyma rękę na pulsie bieżącej sytuacji społeczno-politycznej osób LGBT+ w Polsce i na świecie. Twórcy pisma komentują najnowsze wydarzenia LGBT z kraju i świata, inspirują prawdziwymi historiami osób społeczności LGBT i sojuszników, przybliżają sylwetki ikon kultury queer, recenzują nowości książkowe, filmowe i teatralne. Redakcja Repliki pracuje pro bono. Fundacja Replika opiera się na pracy wolontariuszek i wolontariuszy