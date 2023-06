"Słodka jak Sugar" od czerwca w Canal+ Kuchnia i Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Słodka premiera w Canal+ Kuchnia

W czerwcowej ramówce kanału Canal+ Kuchnia pojawi się nowa polska seria(od 5 czerwca). Prowadząca - Agata Stankiewicz - słodka influencerka polskiego YouTuba i Instagrama, zachwyci widzów swoją pozytywną energią i wyrazistym stylem. Cukierniczka life-hackerka niejednego uratowała już przed ciężką słodką katastrofą. Finalistka "Bake Off Ale Ciacho", współprowadząca "Dziewczyny z Wypiekami" zaprezentuje nam przepisy na wypieki i różnego rodzaju słodkości. Agata odwiedzi również ciekawe cukiernie i zaprezentuje im szereg patentów i tipów (w tym dekoracyjnych), dzięki którym słodkości staną się jeszcze bardziej atrakcyjne.Premierę będzie miała także seria(od 12 czerwca). Marcus Wareing to znany brytyjski szef kuchni z ponad 30-letnim doświadczeniem. Właściciel kilku restauracji w tym jednej nagrodzonej gwiazdką Michelina, autor książek, a także juror Master Chefa, postanawia nieco zwolnić tempo życia i skupić się na prowadzeniu swojego gospodarstwa w Sussex. Uczy się od podstaw i brudzi ręce w hodowli świń i kurczaków. Dba również o glebę i zajmuje się uprawą warzyw. Chętnie dzieli się z sąsiadamia tym, co sam wyhodował ze swoimi sąsiadami, a także gotuje i urządza małe uczty dla przyjaciół używając własnych produktów do przygotowania wysublimowanych sałatek, pysznych deserów i dań głównych.Programy dostępne będą także w serwisie Canal+ Online.