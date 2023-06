"Temptation Island Polska" jesienią w Polsacie. Prowadzącym Michał Figurski

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat zapowiada nowy program "Temptation Island Polska"

• Prowadzącym pierwszej edycji reality-show został Michał Figurski.

• Już w lipcu rozpoczną się nagrania programu.

Michał Fgurski / Fot. Polsat

Michał Figurski to popularny dziennikarz, prezenter radiowy, producent telewizyjny oraz założyciel fundacji Najsłodsi. Prowadził swoje audycje w najpopularniejszych rozgłośniach radiowych. Był również prowadzącym takich programów jak "Jazda figurowa" (TV4), "Szrot lista" (Polsat Play) czy "WidziMiSię (Polsat News 2).- mówi Michał Figurski, prowadzący "Temptation Island Polska".Gorąca wyspa, nowe znajomości i pełne pokus przygody. "Temptation Island Polska" to format, który wystawia na próbę relacje par poprzez oddzielenie ich od partnerów na tytułowej "wyspie pokus". Rozdzielone pary zamieszkają w dwóch oddzielnych willach, gdzie będą otoczeni atrakcyjnymi singlami przeciwnej płci. W trakcie pobytu uczestnicy będą mieli okazję nawiązywać nowe relacje, a ich wierność i zaufanie zostaną poddane poważnej próbie. Czy ich miłość okaże się wystarczająco silna, by przetrwać pokusy i wyzwania, z jakimi będą się stykać na wyspie? Czy rozstaną się i wrócą do domu sami? A może wrócą z wyspy z jednym z singli?Program doczekał się na świecie już 19 edycji, w tym niemieckiej, brytyjskiej, hiszpańskiej, włoskiej czy holenderskiej. Każda z nich okazała się olbrzymim sukcesem ! Za produkcję polskiej wersji odpowiada firma Endemol Shine Polska.