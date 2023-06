Łukasz Szewczyk

Półtora miesiąca siatkarskich emocji z Ligą Narodów w Polsacie Sport

• We wtorek 6 czerwca na dobre rozkręci się sezon siatkówki reprezentacyjnej.

• Do rywalizujących już w Lidze Narodów siatkarek dołączą siatkarze.

• Kanały sportowe Polsatu oraz serwis Polsat Box Go przez półtora miesiąca będą relacjonować zmagania najlepszych zawodników i zawodniczek globu.