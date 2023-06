Wyścig NASCAR Cup Series w Sonomie na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Drugi wyścig na torze drogowym w sezonie 2023 NASCAR Cup Series to wizyta na Sonoma Raceway.

• Kalifornijski obiekt gości kierowców najpopularniejszej amerykańskiej serii już od ponad 30 lat, czym wpisał się na stałe w jej krajobraz.

Na Sonoma Raceway zostanie rozegrany 16. wyścig sezonu w NASCAR Cup Series. Zarazem będzie to już trzecia tegoroczna wizyta kierowców topowej serii NASCAR w Kalifornii, gdyż na stadionie Los Angeles Memorial Coliseum rozegrano niepunktowany wyścig pokazowy, zaś Auto Club Speedway w Fontanie był areną zmagań w ramach drugiej rundy sezonu. W dotychczasowych 15 punktowanych wyścigach sezonu 2023 wygrywało 10 kierowców. William Byron, Kyle Busch oraz Kyle Larson zawitali do Kręgu Zwycięzców więcej niż jeden raz. W poprzedni weekend na WWT Raceway, Busch zanotował już trzecie zwycięstwo w tym roku i z uniesionym czołem będzie przystępował do zmagań w Sonomie, gdzie dwukrotnie wygrywał.Malowniczo położony tor Sonoma Raceway gości wyścigi NASCAR Cup Series od 1989 roku, a prawie przez trzy dekady, wraz z Watkins Glen International były to jedyne obiekty drogowe w kalendarzu Cup Series. Jednak od kilku lat najlepsi kierowcy NASCAR częściej skręcają w prawo. Do klasycznych torów drogowych w Sonomie i Watkins Glen dołączają teksański Circuit of The Americas i Indianapolis Motor Speedway w alternatywnej konfiguracji, do tego rowal (połączenie owalu z torem drogowym) w Charlotte i po raz pierwszy w NASCAR Cup Series tymczasowy obiekt uliczny w Chicago. Jak przystało na wyścigi NASCAR, faworytów do zwycięstwa w niedzielnych zawodach będzie więcej niż kilku. Wielokrotnymi triumfatorami zmagań na Sonoma Raceway są Martin Truex Jr oraz Kyle Busch. Tyler Reddick jest kierowcą, który wygrał trzy z ostatnich czterech wyścigów na klasycznych obiektach drogowych, a powracający do rywalizacji po zawieszeniu na jeden wyścig, Chase Elliott jest zawodnikiem, który aż siedem razy zwyciężał na torach drogowych, co ciekawe nie zdołał tego dokonać w Sonomie.Elliott ze swoimi siedmioma triumfami ustępuje tylko dwóm legendom NASCAR. Tony Stewart zwyciężał na torach drogowych osiem razy, zaś Jeff Gordon aż dziewięć. Co warto zaznaczyć, zarówno Stewart jak i Gordon ścigali się w czasach, gdy lista tego typu obiektów w kalendarzu NASCAR Cup Series obejmowała tylko Sonomę i Watkins Glen. Gordon jest zdecydowanym liderem pod względem liczby wygranych na Sonoma Raceway z aż pięcioma triumfami w rodzinnej Kalifornii.Niedzielny wyścig Toyota Save/Mart 350 na żywo w Motowizji, początek transmisji w niedzielę, 11 czerwca o godz. 21.30. Zawody skomentują Szymon Tworz i Michał Budziak, a na widzów będzie czekał konkurs z atrakcyjną nagrodą, nawiązującą do historii NASCAR.Transmisje NASCAR w Motowizji:Niedziela (11 czerwca):● godz. 21.30: NASCAR Cup Series 2023 Sonoma Raceway - transmisja wyściguWtorek (13 czerwca):● godz. 22.20 NASCAR Cup Series 2023 Sonoma Raceway - podsumowanie wyściguPoniedziałek (26 czerwca):● godz. 17.30: NASCAR Cup Series 2023 Nashville Superspeedway - retransmisja wyścigu - poniedziałek, 26 czerwca, godz. 17:30Wtorek (27 czerwca):● godz. 22.20 NASCAR Cup Series 2023 Nashville Superspeedway - podsumowanie wyścigu