Planete+ w czerwcu. "Polska z góry 7", gwałciciel z taksówki, najcięższe śledztwa

Łukasz Szewczyk

• Czerwcowe nowości Planete+

"Polska z góry 7" / © CANAL+ Polska S.A. 2023

Zapierające dech obrazy Polski z lotu ptaka, okraszone pełnym ciekawostek, dowcipnym komentarzem. Sztandarowy format Planete+ powraca z nowymi odcinkami, w których poszybujemy nad szczytami Beskidu Wyspowego i hałdami węgla. Poszukamy środka Polski. Ponownie zawitamy na tajemniczy Dolny Śląsk, pełen pamiątek historii dawnej i najnowszej. Przelecimy nad Drawieńskim Parkiem Narodowym, Łemkowszczyzną i Doliną Słupi. Zobaczymy ukryte perełki architektury i niezwykłe miejsca położone na uboczu i szerzej nieznane. Nowy sezon(od 12 czerwca w Planete+).Te zbrodnie wstrząsnęły Wielką Brytanią, a wytropienie sprawców, którzy starannie zacierali ślady, było niezwykle trudne. Gdy w okolicy grasuje seryjny morderca, gwałciciel albo zabójca dzieci, policjanci pracują pod ogromną presją. Jak sobie z nią radzą? Poznamy kulisy spraw, które śledczy opisali jako najtrudniejsze i najbardziej obciążające psychicznie w ich karierze. Sześciu doświadczonych policjantów i detektywów opowiada o śledztwach tak ciężkich, że na ich wspomnienie w oczach tych dojrzałych profesjonalistów pojawiają się łzy, a głos staje im w gardle. Seria(od 11 czerwca w Planete+) to świadectwa zła, które pozostają w pamięci i sercu tych, którzy je ścigają, tych, którzy byli ich świadkami, a przede wszystkim tych, których te zbrodnie bezpośrednio dotknęły.Hermann Zapf, wybitny niemiecki typograf, kaligraf i introligator. W 1951 roku poślubił Gudrun von Hesse, również utalentowaną typografkę i introligatorkę. Razem przeżyli przeszło 60 lat, dzieląc wspólną pasję i trudy życia codziennego w szybko zmieniającym się świecie. W trakcie swej długiej kariery Zapf (1918-2015) był świadkiem narodzin druku cyfrowego i objął profesurę pierwszego na świecie wydziału typografii komputerowej, a najważniejszych wyborów w swym życiu musiał dokonywać w kluczowych dla swego kraju momentach. Był więźniem Dachau, następnie trafił do armii, a potem do francuskiej niewoli. Dokument(od 10 czerwca) to wciągający dokument o ludzkiej pasji.Filmjest już dostęon w ramówce Canal+. Tą sprawą żyła cała Wielka Brytania. John Worboys, londyński taksówkarz, który odurzał i gwałcił pasażerki, przez długi czas pozostawał nieuchwytny. Śledztwo, a następnie proces i wyrok w jego sprawie śledził cały kraj. Niestety, policja popełniła liczne błędy i lekceważyła doniesienia skrzywdzonych przez Worboysa kobiet, wskutek czego ostatecznie udowodniono mu jedynie jeden gwałt, cztery usiłowania, dwanaście odurzeń kobiet i jedną jego próbę. Sprawa "gwałciciela z czarnej taksówki" wywołała w Anglii szeroką dyskusję na temat traktowania ofiar przemocy seksualnej i konieczności zmiany procedur.Z kolei pełnometrażowy reportaż(już w ramówce Planete+) opowiada o losach familii Agnelli, twórców potęgi zespołu z Piemontu. W filmie opowiadającym historię jednego z najsłynniejszych piłkarskich klubów świata - Juventusu Turyn, nie brakuje wypowiedzi legendarnych graczy oraz migawek z chwil największych triumfów. W tle opowieści widz poznaje nie tylko dzieje samej rodziny, lecz również pogmatwaną historię Włoch XX wieku oraz wielkie osobowości, które przez lata ten słynny zespół tworzyły. Wbrew pozorom jest to dokument nie tylko dla fanów piłki nożnej.Pozycje dostępne są także w serwisie Canal+ Online