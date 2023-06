Walka o utrzymanie w Serie A i awans do LaLiga, Ekstraliga - weekend z Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W drugiej połowie tygodnia ELEVEN SPORTS pokaże dodatkowe starcie Spezii Calcio z Hellasem Verona, które przesądzi o tym, która z tych drużyn będzie występować w przyszłym sezonie w Serie A.

• Ponadto widzowie będą mogli obejrzeć rewanż półfinału fazy play-off LaLiga Smartbank

• Stacja zaplanowała także transmisje spotkań 9. rundy żużlowej PGE Ekstraligi.

Walka o utrzymanie w Serie A jest w tym sezonie tak zacięta, że aby wyłonić ostatnią drużynę, która spadnie do Serie B, trzeba będzie zorganizować dodatkowy mecz. Spezia Calcio zmierzy się w nim z Hellasem Verona na Stadio Friuli w Udine. Zwycięzca znajdzie się w przyszłym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej, a przegrany przynajmniej przez rok będzie musiał występować w drugiej lidze. W tym ekscytująco zapowiadającym się spotkaniu w barwach drużyny ze Spezii możliwy jest występ aż czwórki Polaków - Bartłomieja Drągowskiego, Przemysława Wiśniewskiego, Arkadiusza Recy i Szymona Żurkowskiego. Warto przypomnieć, że w trakcie sezonu zasadniczego ich ekipa najpierw pokonała Hellas 2:1, a następnie z nim zremisowała. Czy w konfrontacji na neutralnym terenie ponownie uda się pokonać rywala z Werony?Czwartkowy rewanż półfinału fazy play-off LaLiga Smartbank zapowiada się ciekawie, bo w pierwszym meczu pomiędzy Deportivo Alavés a SD Eibarem padł remis 1:1. Oba kluby z Kraju Basków mają podobne szanse na awans do finału, ale to drużyna z Alavés posiada atut własnego boiska. W jej przypadku ma to duże znaczenie, ponieważ w tym sezonie przed własną publicznością przegrała tylko jedno z 21 ligowych spotkań. Swoje nadzieje pokładają w takich piłkarzach jak Luis Rioja czy Mamadou Sylla, którzy mieli udział w prawie połowie bramek zdobytych przez Deportivo w bieżących rozgrywkach. Natomiast gościom sukces ma zapewnić Stoichkov, który jest ich najskuteczniejszym zawodnikiem i trafiał do siatki w dwóch ze swoich trzech ostatnich występów.Triumfator tej rywalizacji zmierzy się w finałowym dwumeczu ze zwycięzcą z pary UD Levante - Albacete Balompié. Pierwsze spotkanie zaplanowano na niedzielę, 11 czerwca i również będzie je można zobaczyć na żywo w ELEVEN SPORTS.BETARD SPARTA Wrocław wygrała wszystkie dotychczasowe mecze obecnego sezonu PGE Ekstraligi i potwierdza mistrzowskie aspiracje. W najbliższej kolejce Artiom Łaguta, Maciej Janowski, Daniel Bewley i ich koledzy zmierzą się z zamykającym ligową stawkę ZOOLESZCZ GKM Grudziądz. Zespół z Wrocławia będzie zdecydowanym faworytem tej konfrontacji, ale musi bardzo uważać, bo drużyna z Grudziądza przystąpi do zmagań podbudowana ubiegłotygodniowym zwycięstwem 56:34 z broniącym mistrzostwa Polski PLATINUM MOTOREM Lublin. Wspaniałą formę zaprezentowali wówczas Nicki Pedersen i Max Fricke, którzy zdobyli łącznie aż 25 punktów. Czy w najbliższym starciu pomogą swojej ekipie w sprawieniu następnej sensacji?W innym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu trzecia w tabeli EBUT.PL STAL Gorzów podejmie beniaminka, CELLFAST WILKI Krosno. Stalowcy wygrali trzy ostatnie mecze i w przypadku zwycięstwa przynajmniej na dwa dni awansują na pozycję wicelidera rozgrywek. Z kolei goście z Krosna po udanym początku ligowej kampanii dostali lekkiej zadyszki i potrzebują sukcesu, by na nowo uwierzyć w swoje możliwości. Jeśli na Stadionie im. Edwarda Jancarza sprawią niespodziankę, to umocnią się na bezpiecznym miejscu w stawce przed kluczową fazą sezonu zasadniczego.Plan transmisji:Czwartek (8 czerwca):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin GazdaPiątek (9 czerwca):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Tomasz Gapiński• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korosciel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Rafał DobruckiNiedziela (11 czerwca):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin GazdaPoniedziałek (12 czerwca):• 20:00- podsumowanie kolejki (Eleven Sports 1)