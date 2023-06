Wakajcyjna ramówka TVP Nauka. Wywiad z szefem NASA, Noc Perseidów

Łukasz Szewczyk

• Wakacje z TVP Nauka

• W letniej ramówce anteny premierowe odcinki programu "Na wszelki wypadek", "Raport naukowy", a także dedykowane najmłodszym widzom poranne pasmo z programami "Mała Urania" i "Alchemik" oraz pasmo filmów dokumentalnych ze świata nauki i przyrody.

Wywiadem z szefem NASA w TVP Nauka / fot. Arsen Petrovych/TVP

Specjalny wywiad z szefem NASA (National Aeronautics and Space Administration) senatorem Billem Nelsonem, w niedzielę (11 czerwca o godz. 16.30) zapoczątkuje letnią ramówką TVP Nauka. Gość TVP Nauka to drugi członek amerykańskiego parlamentu i pierwszy przedstawiciel Izby Reprezentantów, który odbył podróż w kosmos. W wywiadzie dla TVP Nauka dyrektor anteny Robert Szaj zapyta m.in. o potencjał polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie eksploracji przestrzeni kosmicznej. Pojawią się pytania o najważniejszy obecnie program NASA - Artemis, którego celem jest powrót człowieka na Księżyc. Bill Nelson opowie też o tym, jak chronić Ziemię przed zagrożeniami z przestrzeni kosmicznej. Nie zabraknie tematu najpotężniejszego kosmicznego obserwatorium - Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba i pierwszych wyników jego obserwacji. W wywiadzie poruszone zostaną też kwestie dotyczące Ziemi i tego, w jaki sposób człowiek zmienia naszą planetę.W wakacyjne weekendy TVP Nauka przygotowała specjalne pasmo dla dzieci. Od 10 czerwca w każdą sobotę i niedzielę o godz. 7:00 program. Młody naukowiec Alek w trakcie jednej ze swoich naukowych ekspedycji przenosi się do czasów średniowiecznych. W nowym otoczeniu wyjątkowe, choć w istocie poparte współczesną wiedzą i doświadczeniem, umiejętności Alka budzą szerokie zainteresowanie oraz zwracają uwagę królowej Kaliny, która mianuje naszego bohatera swoim nadwornym Alchemikiem.W niedzielę, od 11 czerwca o godz. 7:40, czyli cykl edukacyjny dla dzieci. Program przybliża zagadnienia współczesnej astronomii, astrofizyki i kosmologii, od Ziemi i planet Układu Słonecznego, po pojęcia tak abstrakcyjne, jak czarne dziury albo ciemna materia. Pomysł programu wywodzi się z komiksu pt. "Przygody Uranii w kosmicznej otchłani", którego bohaterką jest podróżująca w kosmosie dziewczynka o imieniu Urania.W każdą sobotę o godz. 15:00 antena zaprosi na program publicystyczny, który jest przeglądem najważniejszych wydarzeń ze świata nauki minionego tygodnia. Twórcy opowiedzą o najnowszych dokonaniach i odkryciach naukowców, sprawdzą, co słychać na misjach badających tajemnice kosmosu oraz przyjrzą się technologicznym nowinkom. Program prowadzą: Marta Kielczyk, Bogumił Radajewski i Michał Adamski.Od 17 czerwca o godz. 13:30 premierowe odcinki cykluW nowych odcinkach serii, która prezentuje metody i sposoby udzielania pierwszej pomocy, m.in.: o postępowaniu podczas losowych zdarzeń takich jak m.in. wypadki rowerowe, ukąszenia czy poparzenia.TVP Nauka od poniedziałku do niedzieli o godz. 20:00 zaprasza na, a w nim m.in.: filmo konstruowaniu statków kosmicznych i teleskopów, które zabiorą nas poza Układ Słoneczny, daleko w głęboki Kosmos. W filmiedołączymy do zespołu projektu New Horizons, aby wraz z nim dokonać pasjonujących odkryć na tym odległym lodowym świecie, a wodbędziemy podróż w pobliże Słońca, aby znaleźć odpowiedź na zadawane od lat pytania dotyczące tajemnic działania naszej najbliższej gwiazdy. W wakacje w TVP Nauka nie zabraknie wyjątkowych wydarzeń antenowych. Jeszcze w czerwcu spotkamy się z partnerami programu NASA - Artemis, których przedstawiciele z całego świata spotkają się w Gdańsku. 20 lipca, w rocznicę lądowania Misji Apollo 11 na Księżycu, antena przygotuje specjalny program poświęcony zarówno programowi Apollo, który zakończył się ponad 50 lat temu, jak i najważniejszemu obecnie programowi NASA, ARTEMIS.Z kolei 12 sierpnia, czyli wydarzenie prezentujące tajemnice "spadających gwiazd". Wspólnie z naukowcami, pasjonatami i miłośnikami nocnego nieba, w Obserwatorium Astronomicznym w Truszczynach poznamy tajemnice tego zjawiska, dotkniemy kosmicznych przybyszów i odpowiemy na pytanie, czy niewielkie obiekty w Kosmosie zagrażają naszej planecie. Pod pięknym rozgwieżdżonym niebem na Szlaku Kopernika pokażemy naszym widzom "na żywo" najpiękniejsze spadające gwiazdy z roju Perseidów.