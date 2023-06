"KORA. Przyszłam na świat po to". Finałowy koncert "Wianki nas Wisłą" w TVN

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (24 czerwca) odbędzie się kolejna edycja "Wianków nad Wisłą", czyli organizowanej przez m.st. Warszawa imprezy na powitanie lata.

• Finałowy koncert pod hasłem: "KORA. Przyszłam na świat po to", będącym hołdem dla twórczości legendy polskiej muzyki - Kory Jackowskiej, na żywo w TVN

Już w sobotę 24 czerwca warszawiacy zebrani w Multimedialnym Parku Fontann i widzowie TVN wspólnie przywitają lato podczas tegorocznej edycji koncertu "Wianki nad Wisłą".Tym razem bardzo wyjątkowej, bo poświęconej pamięci niezapomnianej legendy polskiej muzyki rozrywkowej, liderce zespołu Manaam - Korze Jackowskiej. Podczas wydarzenia pod hasłem "KORA. Przyszłam na świat po to" swoje interpretacje największych przebojów Artystki zaprezentują: Krzysztof Zalewski, Ania Karwan, Muniek Staszczyk, Natalia Przybysz, Maciej Musiałowski, Kwiat Jabłoni, Bovska, Organek, ExMaanam, Karolina Lizer & Zee Krayski oraz Ralph Kaminski, który tego wieczoru zadebiutuje również w nowej roli - prowadzącego wydarzenie.Koncert "KORA. Przyszłam na świat po to" poprzedzi szeroka kampania promocyjna z udziałem Ralhpa Kaminskiego, która wystartuje we wtorek 6 czerwca i obejmie ekosystem TVN Warner Bros. Discovery oraz SoMe Miasta Stołecznego Warszawa, partnera wydarzenia.Transmisja koncertu "KORA. Przyszłam na świat po to" w sobotę 24 czerwca o godz. 22.00 na antenie TVN.