Czerwiec w VOD.pl

(od 27 maja) to gratka dla wielbicieli "Hotelu Paradise". Program to podsumowanie pełne emocji, pasjonujących momentów i niezapomnianych przygód! Odkryjcie najgorętsze rozmowy, fascynujące akcje i wyjątkowe zdarzenia, które podgrzewały atmosferę w rajskim hotelu w ciągu ostatniego tygodnia.Z okazji Pride Month serwis VOD.pl w udostępnia serial(od 1 czerwca). To uniwersalna i poruszająca historia o miłości autorstwa Nataszy Parzymies, której twórczość podbiła serca młodej publiczności. Po międzynarodowym sukcesie pierwszej serii, produkcja trafiła do serwisu Player.pl, gdzie widzowie mogli obejrzeć cieszącą się dużym zainteresowaniem kontynuację tej historii. Serial wyświetlany był także na polskich i zagranicznych festiwalach filmowych. Kontrola zakwalifikowała się do Big Apple Film Festiwal, którego rozstrzygnięcie odbędzie się pod koniec maja w Nowym Jorku. Na użytkowników VOD.pl czekają aż cztery sezony tej poruszającej historii, które tworzą zamkniętą całość. W rolach głównych Adrianna Chlebicka i Ewelina Pankowska.Bohaterowie serialu(od 15 czerwca) to grupa dwudziesto- i trzydziestolatków, którzy spotykają się na Maderze podczas wyjazdu sylwestrowego. Każdy z nich jest właśnie na życiowym zakręcie i planuje poukładać sobie ważne sprawy od nowa. W rolach głównych Agata Buzek, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Maciąg, Mateusz Damięcki, Rafał Królikowski, Bartek Kasprzykowski i Jan Wieczorkowski.Bohaterami serialu(od 1 czerwca) są dwie pary. Odrobinę spanikowani i zagubieni Ada (Katarzyna Kołeczek) i Szymon (Szymon Mysłakowski), którzy powitali właśnie na świecie pierwsze dziecko. Drugim rodzicielskim teamem są ich sąsiedzi - zaprawieni w bojach Ewa (Laura Breszka) i Szymon (Szymon Roszak), którym niedawno urodziła się druga córka. Całą czwórkę połączy niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, jakim jest posiadanie potomstwa.PROGRAMY TVDla tych co przegapili w TV serwis VOD.pl przygotował serie programów. Wśród nich trzeci sezon(od 24 maja). Pola Lisowicz i Czesław Mozil czekają, by sprawdzić którzy uczestnicy wykażą się umiejętnościami godnymi Mistrzów LEGO. Motywem przewodnim trzeciej serii programu są żywioły: ziemia, powietrze, woda i ogień. W pierwszym odcinku sześć drużyn będzie musiało zrealizować dwa zadania. Jak za pomocą kolorów przedstawić się i ożywić szare budynki? Na tym będzie polegało pierwsze wyzwanie. To nie koniec emocji! W drugim zadaniu zespoły zbudują futurystyczne pojazdy. Komu najlepiej uda się przedstawić motoryzacyjną wizję przyszłości?(od 3 czerwca). Dawid Andres odwiedził już 49 kontynentalnych stanów i przebył legendarną Route 66, aby tym razem pokazać głęboką zimę oraz najbardziej śnieżne rejony Ameryki. Razem z Dawidem dotrzemy do Gór Skalistych w Colorado, najwyżej położonej drogi USA. Następnie zwiedzimy okolice parku Yellowstone, stanów Wyoming, Montana i Idaho a także zawędrujemy na Mt Rainier (4200 m n.p.m.). Odwiedzimy Góry Skaliste w Kanadzie, Edmonton, Winnipeg, aż dotrzemy do samej Minnesoty. Nie zważając na przeciwności i ekstremalne warunki, Dawid nie wymięka. "Ciężarówką przez Stany" odkrywa odległy świat, poza utartymi szlakami turystycznymi.. Po przejechaniu wzdłuż i wszerz przez Stany Zjednoczone, Dawid Andres odkryje przed nami Wietnam. Dowiemy się, jak wygląda praca w firmie transportowej w południowej Azji. Dawid przemierzy kilometry niebezpiecznych i niełatwych do pokonania tras od Hanoi, przez Haiphong, Sajgon, aż do Delty Mekongu. Oprócz miejscowych, poza także wietnamską policję, w okolicznościach nie zawsze towarzyskich. Zwiedzi miejsca mniej i bardziej popularne wśród turystów, jak strefę zdemilitaryzowaną, Park Narodowy U Minch, pływający targ czy opuszczony park wodny. Nie zabraknie również spotkań z okoliczną kuchnią i kulturą, z czego relację bezpośrednią Dawid z pewnością przekaże widzom.Bohaterkami programu(od 30 czerwca) są kobiety, dla których bajka o kopciuszku, to...nie ich bajka. Każda z nich twardo stąpa po ziemi i najlepiej czuje się w swojej skórze. Wśród bohaterek serii widzowie zobaczą m.in. "Królowe życia" Izę Macudzińską-Borowiak, Katarzynę "Lalunę" Lirsz oraz Julię von Stein. Pojawią się także zupełnie nowe twarze: Alex - do niedawna mieszkająca w Londynie singielka, jak również Karina, która na co dzień żyje w Hiszpanii.(od 5 czerwca) to nieustające pasmo złomiarskich przygód, sukcesów i rozczarowań! Szef Piotrostalu, "Stalowy", przyjmie warte kilkaset tysięcy złotych zlecenie na demontaż infrastruktury zakładów przemysłowych. Ekipa z Radostowic zajmie się kolejnymi zamówieniami wyjazdowymi. Sławek, właściciel Holdmaru, odważnym krokiem wejdzie na rynek dużych rozbiórek, ale jak poradzi sobie z potężną halą drukarską? Przemek z Olmetu bez wahania podejmuje różne wyzwania. Tym razem wspólnie ze swoimi ludźmi weźmie udział w międzynarodowych zawodach operatorów maszyn złomiarskich.FILMY(od 13 czerwca). Lata 80. Zbigniew Religa (Tomasz Kot) jest ambitnym kardiochirurgiem, który zamierza dokonać pierwszego zabiegu przeszczepu serca. W realiach komunistycznej Polski jest to jednak niezwykle trudne zadanie. Aby osiągnąć cel, Religa będzie musiał przełamać opory starszych mistrzów medycyny, młodych kolegów po fachu i przedstawicieli partii. Pierwszym jego sukcesem jest powołanie do życia późniejszego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Religa i jego zespół angażują się w przystosowanie opuszczonego budynku do wymagań sztuki medycznej. Ich kolejne sukcesy sprawiają, że droga do pierwszego przeszczepu serca wydaje się coraz łatwiejsza. Religę czekają jednak kolejne kryzysy, kłopoty rodzinne, a także śmierć małej pacjentki, którą operował. Wydarzenie to sprawia, że Religa załamuje się. A jednak udaje mu się odzyskać siłę. Czy powiedzie mu się także udowodnienie swojej wielkości?(od 20 czerwca). Mateusz Krol (Sebastian Fabijański), kaszubski chłopiec, po śmierci matki zostaje przygarnięty przez arystokratkę Gerdę von Krauss (Anna Radwan) pochodzącą z majętnego pruskiego rodu. Dorasta w pałacu. Rówieśniczką Mateusza jest córka Kraussów Marita (Marianna Zydek). Między młodymi rodzi się miłość. Ojcem chrzestnym chłopca jest kaszubski patriota Bazyli Miotke (Janusz Gajos), który podczas konferencji pokojowej w Wersalu walczy o miejsce dla Kaszub na mapie Polski, a potem buduje symbol jej gospodarczego sukcesu: Gdynię. Traktat wersalski, który daje Polsce niepodległość, jednocześnie sprawia, że Kraussowie tracą majątek i wpływy. Wszyscy bohaterowie czują, że świat, który znali, wkrótce diametralnie się zmieni. Zbliża się II wojna światowa. Wśród żyjących obok siebie Kaszubów, Polaków i Niemców wzbierają niechęć i nienawiść. Tragicznym finałem tych napięć jest brutalny mord w lasach Piaśnicy...(od 23 czerwca). Pięćdziesięcioletni bezrobotny Stefan i jego dwudziestodwuletni syn Janek wybierają się do Paryża, gdzie matka Janka załatwiła im pracę. W dniu wyjazdu okazuje się jednak, że Stefan wydał pieniądze przeznaczone na bilety... W gazecie znajdują "autostopowe" ogłoszenie Magdy. Natrafia na nie także czarnoskóry student - Machu, który dostał stypendium na Sorbonie i następnego dnia musi się zameldować na paryskiej uczelni. Kolejną osobą, która odpowiada na ogłoszenie, jest Siergiej - Ormianin, były reprezentant Rosji w podnoszeniu ciężarów, któremu rodzina załatwia pracę w Paryżu. Cała ekipa wsiada do mercedesa z nadzieją, że bez problemów dotrą do celu. Nie wiedzą, że to dopiero początek ich kłopotów.(od 29 czerwca). Ona nie ma ręki do gotowania i szczęścia do facetów. Kiedy wreszcie poznaje swojego Pana Idealnego, ale okazuje się, że jest płatnym mordercą. Zanim będą żyli długo i szczęśliwie muszą sprawdzić się w akcji - w myśl zasady żyj i pozwól umrzeć innym. Skuteczni jak Pan i Pani Smith, niedoścignieni jak Bonnie i Clyde, zwariowani jak Pumpkin i Honey Bunny. W rolach głównych wystąpili Anna Kendrick oraz Sam Rockwell.(od 2 czerwca). Gdy interes w branży pogrzebowej nieco podumiera, a pojawia się klient, który chce wyprawić pogrzeb z wielką pompą i płaci gotówką, tylko idiota nie skorzystałby z takiej okazji. Może dla kogoś byłoby problemem to, że ów pogrzeb ma się odbyć za życia zleceniodawcy, ale w słowniku Franka Quinna (Bill Murray), właściciela zakładu pogrzebowego, nie ma słowa "niemożliwe". Tym bardziej, że niecodziennym klientem jest najbardziej tajemnicza postać w okolicy, Felix Bush (Robert Duvall). Bo Felix Bush miał swój plan. Plan, aby opowiedzieć największą tajemnicę swojego życia i chciał to zrobić z rozmachem. Dzięki temu rozpoczynają się przygotowania do najdziwniejszej stypy świata. Pogrzebu reklamowanego w radio i na plakatach, połączonego z zabawną sesją zdjęciową i wyjątkową loterią.