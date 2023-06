Żużlowy weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend na antenach Canal+

• Walka o ligowe punkty na żużlowych torach PGE Ekstraligi oraz 1. Ligi Żużlowej

• Kolejny mecz finałów NBA

W najlepszej żużlowej lidze świata rozpoczęła się runda rewanżowa. Motor Lublin przegrał w ostatniej kolejce w Grudziądzu 34:56 i to GKM zainkasował trzy punkty do ligowej tabeli. Była to ogromna niespodzianka i teraz drużyna z Lublina będzie chciała wrócić na zwycięską ścieżkę. Najbliższym rywalem będzie zespół Apatora Toruń, który wygrał pierwszy mecz 46:44 i z pewnością powalczy o trzy punkty w Lublinie. W drugim niedzielnym meczu Włókniarz Częstochowa na własnym stadionie podejmie Unię Leszno. Gospodarze będą zdecydowanym faworytem do wywalczenia pełnej puli. Częstochowskie "Lwy" wygrały pierwszy mecz w Lesznie 49:41.Emocji nie zabraknie także na pierwszoligowych torach. Na sportowych antenach Canal+ i w serwisie streamingowym Canal+ Online kibice będą mogli obejrzeć aż trzy spotkania. We wszystkich meczach ciężko wskazać zdecydowanego faworyta. Lider z Zielonej Góry uda się na wyjazd do Ostrowa, gdzie będzie musiał pokazać maksimum swoich umiejętności, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Równie trudne zadanie czeka na wicelidera z Bydgoszczy, który o punkty powalczy w Poznaniu. W pierwszym meczu Polonia wygrała 48:42 i PSŻ z pewnością na własnym stadionie będzie chciał powalczyć o punkt bonusowy. Natomiast sobotnie spotkanie to pojedynek o przysłowiowe "sześć" punktów. Orzeł Łódź podejmie ROW Rybnik. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli i różnica punktowa wynosi tylko jedno "oczko". Walka do ostatniego biegu.W najlepszej koszykarskiej lidze świata trwa walka o najważniejsze koszykarskie trofeum. Po rozegraniu trzech spotkań bliżej mistrzostwa są Denver Nuggets, którzy prowadzą w serii 2:1. Ostatni mecz przejdzie do historii za sprawą występu Nikoli Jokicia i Jamal Murray'a. Żaden duet wcześniej nie zanotował 30-punktowego triple-double, czy to w sezonie regularnym, czy w play-offach. Przed kibicami jeszcze co najmniej dwa spotkania finałów NBA. Czy zawodnicy pokuszą się o kolejne historyczne wyniki?Plan transmisji:Sobota (10 czerwca):• 02:00 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Łopaciński, Hubert Radke• 16:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk MalitowskiStudio: Piotr Bugajny, Jacek GajewskiNiedziela (11 czerwca):• 13:30 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech DankiewiczStudio: Piotr Bugajny, Patryk Malitowski• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda, Michał Łopaciński• 16:00 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Mirosław JabłońskiStudio: Mateusz Kędzierski, Marek Cieślak• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Dawid StachyraStudio: Michał Mitrut, Krzysztof Cegielski• 21:15(Canal+ Sport 5)Obsada: Michał Mitrut, Krzysztof Cegielski, Jacek Gajewski, Piotr Pożarlik, Leszek Demski