Czerwiec z Polsat Box Go. "Sortownia", horrory i kino przygodowe

Łukasz Szewczyk

• Na liście nowości, które w czerwcu pojawią się w Polsat Box Go najważniejsze miejsce zajmuje serialowa premiera miesiąca - "Sortownia" z Andrzejem Chyrą w roli głównej.

• Do tego mroczne horrory, trzymające w napięciu filmy akcji, kino familijne i przygodowe.

Wydarzeniem miesiąca w Polsat Box Go będzie premiera polskiego serialu(od 16 czerwca). Zło czynione w imię dobra, sprawiedliwość wymierzana własnoręcznie w imieniu poszkodowanych, zbrodnia bez kary. "Sortownia" to historia lekarza, który zamiast bezwarunkowo ratować każde ludzkie życie, w uzasadnionych w swojej opinii przypadkach, postanawia je odbierać. Tymi działaniami utwierdza się w przekonaniu, że czyni świat lepszym i odzyskuje dawno utracony sens własnego życia. W roli głównej Andrzej Chyra. Pierwsze dwa odcinki zostaną udostępnione w dniu premiery, kolejne będą pojawiać się w serwisie w piątki. Cały sezon liczy 8 odcinków.Wśród filmowych premier(premiera 22 czerwca). Reżyser Rhys Frake-Waterfield stworzył film inspirowany "Kubusiem Puchatkiem i przyjaciółmi". Produkcja tylko dla dorosłych i to dla tych o mocnych nerwach. Film przenosi widza do mrocznego i tajemniczego Stumilowego Lasu, w którym ukrywają się porzuceni przez Krzysia Puchatek i Prosiaczek. Bez przyjaciela, bez miłości i osamotnieni zmieniają się w żądne krwi bestie i rozpętują piekło w budzącym grozę Stumilowym Lesie.(premiera 15 czerwca). Niesamowita gra aktorska, ujęcia kamer, gra świateł i barw, wyszukane kompozycje i niezwykłe koncepty. Produkcja stanowi kontynuację historii bohatera, w którego postać od samego początku wciela się Keanu Reeves. John Wick prowadzi wojnę w pojedynkę przeciwko międzynarodowej Gildii Zabójców. Każde jego działanie pociąga za sobą śmierć, zarówno wrogów, jak i jego nielicznych przyjaciół. Odnajduje on jednak sposób na uwolnienie się z wszystkich długów wobec Rady, co łączyć się będzie z odnowieniem paru dawnych znajomości.(9 czerwca). To już piąta aktorska ekranizacja przygód dzielnych Galów, a zarazem pierwsza bez Gerarda Depardieu. Tradycyjnie, w polskiej wersji Obeliks przemawia głosem Wiktora Zborowskiego. W roli Asteriksa zobaczymy Guillaume'a Caneta, który jest również reżyserem i współautorem scenariusza. W pozostałych rolach plejada francuskich gwiazd, a także szwedzki piłkarz i gwiazda włoskiego klubu AC Milan - Zlatan Ibrahimović (Caius Antivirus), czyli ulubieniec Juliusza Cezara. Rok 50 p.n.e. Cesarzowa Chin, w wyniku zamachu stanu przeprowadzonego przez zdradzieckiego księcia, zostaje uwięziona. Córka porwanej władczyni - księżniczka Fu-Yi, wraz ze swoim wiernym ochroniarzem i fenickim kupcem, wyrusza do odległej Galii, aby szukać pomocy dla swojego kraju. Tak oto poznaje Asteriksa i Obeliksa - dwóch dzielnych bohaterów, którzy nie cofną się przed niczym, aby zaprowadzić ład i porządek wszędzie tam, gdzie zapanował chaos i bezprawie.W ofercie już dostępny jest film. Produkcja z niezwykle ważnym ekologicznym przekazem i ładunkiem emocji tj. empatia, strach, lęk, jednocześnie niezwykle majestatyczna pod względem wizualnym (zdjęcia do filmu kręcono w Nepalu, Bhutanie i we Włoszech). Historia osieroconego chłopca o imieniu Balmani, który ratuje małego tygryska przed bezlitosnymi kłusownikami. Zwierzę i chłopiec zawiązują sojusz, udaje im się uciec i razem wyruszają w długą i niebezpieczną podróż do odległego sanktuarium, gdzie, jak wierzy Balmani, będą bezpieczni.W czerwcu w Polsat Box Go pojawią się także takie tytuły filmowe jak.: "Decydująca runda", "Dzieci Ireny Sendlerowej", "Wilcze stado", "Plan na miłość", "Masz Ci los!", "W gorsecie", "Maszyna Goldberga", "Najbardziej samotny chłopak na świecie", "Powiedz to inaczej", "Nietykalny".