"Dziewczyny z Dubaju". Kontorwersyjny polski film w Netflixie (wideo)

• Kolejna niespodzianka Netflixa dla polskich użytkowników

• Ofertę popularnego serwisu streamingowego wzbogaci film "Dziewczyny z Dubaju", który wywołał sporo kontrowersji

Plakat filmu "Dziewczyny z Dubaju" / Fot. materiały prasowe

Dziewczyny z Dubaju / Fot. materiały prasowe

Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" demaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu.Emi (Paulina Gałązka) to młoda i dziarska dziewczyna spod Szczecina, która pragnie poczucia swobody i wolności. W lokalnym konkursie piękności upatruje swej szansy na wyrwanie się z okolicy i poznanie wielkiego świata. W ten sposób poznaje Dorotę (Katarzyna Figura), która z własną córką werbują młode dziewczyny do towarzystwa dla bogatych mężczyzn. Chcąca spełnić marzenia Emi, pragnie wykorzystać swoją szansę i przejmuje stery. Wchodzi z biznesem do świata bogatych szejków arabskich. Jednak cena realizacji marzeń okaże się bardzo wysoka...Na ekranie zobaczymy m.in.: Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Jana Englerta, Beatę Ścibak-Englert, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego. W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Giulio Berutti, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.Bazujący na historii osób z polskiego świata showbiznesu i utrzymany w przebojowej stylizacji film Marii Sadowskiej, okazał się hitem polskich kin.Film swoją premierą kinową miał jesienią 2021 roku. W szczerszej dystrybucji, do tej pory film dostępny był na wyłączność w serwisie Canal+ Online oraz w ramach VOD.