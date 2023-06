Gazeta.pl ponownie świętuje Miesiąc Dumy. Serial "Jesteśmy rodziną" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Obrona praw człowieka jest wpisana w DNA portalu Gazeta.pl, dlatego nieustannie wspiera społeczność LGBT+ w walce o równe prawa.

• Podobnie jak w ubiegłych latach Gazeta.pl przyłącza się do świętowania Miesiąca Dumy.

• Portal jest m.in. patronem medialnym serialu "Jesteśmy rodziną" w reżyserii Barta Staszewskiego.

"Jesteśmy rodziną" to sześć piętnastominutowych odcinków pokazujących życie osób LGBT+ mieszkających w Polsce - od maturzystów po osoby po pięćdziesiątce, od ulic dużych miast po wiejskie drogi z przydrożnymi kapliczkami. Oficjalna premiera serialu odbyła się 31 maja br., a w czwartek, 8 czerwca br. szeroka publiczność mogła obejrzeć jego pierwszy odcinek na stronie głównej Gazeta.pl oraz na stronie jestesmyrodzina.pl . Reżyserem serialu jest Bart Staszewski. Projekt "Jesteśmy rodziną" powstał dzięki współpracy Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza i Fundacji Edukacji Społecznej przy wsparciu MAC VIVA GLAM. Gazeta.pl jest jego partnerem medialnym.- mówi Rafał Madajczak, redaktor naczelny Gazeta.pl.Z okazji Miesiąca Dumy Gazeta.pl, jak co roku, zmieniła także swoje logo na tęczowe. Portal był również partnerem medialnym Otwarcia Miesiąca Dumy z Millenium Docs Against Gravity. Na stronie głównej Gazeta.pl transmitowana była debata z udziałem aktywistek i aktywistów prowadzona przez dziennikarkę Gazeta.pl - Martę Nowak. W rozmowie uczestniczyła też koordynatorka treści dotyczących różnorodności i inkluzywności w Gazeta.pl - Wiktoria Beczek. To jednak nie koniec działań portalu z okazji czerwcowych obchodów Miesiąca Dumy. Już wkrótce ujawnione zostaną kolejne szczegóły.- mówi Wiktoria Beczek, koordynatorka treści dotyczących różnorodności i inkluzywności w Gazeta.pl.Gazeta.pl ma ambicję, aby zmieniać świat na lepsze poprzez skupianie się na ważnych kwestiach społecznych i poruszanie trudnych tematów. Portal stawia na akcje specjalne i angażuje się w walkę o równouprawnienie oraz prawa człowieka. W 2022 r. zespół Gazeta.pl współtworzył m.in. nagradzaną akcję "Jutro w Polsce", pokazującą jak mogłaby wyglądać równa, akceptująca i tęczowa Polska.