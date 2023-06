"Kaethe i ja". Nowa seria filmowa Romance TV na wakacje

Łukasz Szewczyk

• Kanał Romance TV w lipcu przygotował premierową serię filmową "Kaethe i ja".

• Tym razem główna bohaterka to... owczarek australijski, a towarzyszyć jej będzie psycholog, Paul Winter. Wspólnie starają się pomagać ludziom nawet w ciężkich przypadkach

"Käthe i ja: Podrzutek" / Fot. Romance TV

Käthe, owczarek australijski, i Paul Winter, psycholog, tworzą zgrany zespół. Ich specjalizacja to dogoterapia. Z ogromnym wyczuciem pomagają ludziom. Wspiera ich w tym skutecznie szefowa pielęgniarek naczelna, Hildegarda. Romance TV zaprasza na nową serię filmów.Serię otwiera(premiera, 5 lipca, o godz. 20:00). Psycholog Paul ma niezwykłą specjalizację. Razem ze swoim psem Käthe opiekuje się pacjentami stosując dogoterapię. Często prosi ich o pomoc pielęgniarka naczelna Hildegarda. Ich zadanie polega na wspieraniu w trudnych sytuacjach pacjentów szpitala. Paula interesuje szczególnie przypadek Marii Thalbach, pacjentki, która po 5 latach cudem wyszła ze stanu śpiączki i robi ogromne postępy na rehabilitacji. Maria może się jednak znaleźć w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ jest mało prawdopodobne, że będzie mogła wrócić do dawnego życia...(premiera, 12 lipca, godz. 20:00). Psycholog Paul tworzy z Käthe, psem terapeutycznym, zgrany duet i zawsze kieruje się ambitną zasadą: nigdy nie rezygnuj z człowieka. Dotyczy to za-równo jego życia zawodowego jak i prywatnego. Paul nie może pogodzić się z faktem, że jego żona Erina od miesięcy leży w śpiączce po wypadku. Paul i jego przyjaciele - Jule i Aaraon, małżeństwo weterynarzy, oraz Hildegarda, pielęgniarka-idealistka - ciągle mają nadzieję, że zdarzy się cud.(premiera, 19 lipca, godz. 20:00). Paul i jego pies terapeutyczny Käthe muszą podnieść na duchu Chrisa, młodego pacjenta Hildegardy. W katastrofie śmigłowca zginęła jego matka, a połowa jego twarzy jest mocno zdeformowana na skutek ciężkich poparzeń. Dziewiętnastolatek wychodzi z domu tylko nocą osłaniając twarz kapturem. Po skargach sąsiadów właściciel domu wymawia mu umowę najmu. Samotny nastolatek ucieka w świat fantazji. Paul z pomocą Käthe chce mu dodać odwagi. Kiedy Chris poznaje Helenę , pojawia się nadzieja, że chłopak się w niej zakocha. Jednak jego strach nie pozwala mu otworzyć się przed dziewczyną...(premiera, 26 lipca, godz. 20:00). Dziesięcioletnia Emma, po rozwodzie rodziców, mieszka z matką na wsi. Nie jest już ukochaną córeczką tatusia, którego obwinia o rozpad małżeństwa. Emma nie zmienia zdania, nawet gdy u jej ojca zostaje zdiagnozowany złośliwy nowotwór. Hildegarda, chcąc spełnić ostatnią wolę umierającego pacjenta, zwraca się o pomoc do Paula. On i jego pies terapeutyczny mają nakłonić Emmę, żeby pojechała do szpitala i pożegnała się z ojcem...