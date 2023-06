Netflix pokazał zwiastun dokumentu "Break Point" z udziałem Igi Świątek (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Dwie rakiety, jeden kort i gigantyczna presja. Jak trudno jest ją przełamać?

• Druga część dokumentu "Break Point" w czerwcu na Netflix.

"Break Point" jest serialem twórców "Formula 1: Jazda o życie", który opowiada o doborowych tenisistach i tenisistkach uczestniczących w wyczerpujących turniejach wielkoszlemowych i innych organizowanych na całym świecie zawodach, a także o ich życiu na korcie i poza nim. Tych sportowców łączy wspólne marzenie -- chwycić w ręce puchar i zostać numerem jeden. Ponieważ właśnie teraz część legend tenisa zbliża się do kresu swojej kariery, to nowe pokolenie dostaje szansę, aby zabłysnąć w świetle reflektorów. "Break Point" to rozgrywająca się na przestrzeni jednego roku szczera i kameralna opowieść właśnie o tych zawodnikach, którzy biorą udział w turniejach z serii ATP i WTA Tour. Widzowie będą mieli wyjątkową okazję zajrzeć za kulisy pełnego napięcia życia jednych z najlepszych tenisistów i tenisistek na świecie -- od niebezpiecznych kontuzji i załamań emocjonalnych po wielkie zwycięstwa i chwile prywatności z dala od kortu.W 2. części produkcji wystąpią tenisiści: Nick Kyrgios, Taylor Fritz, Ons Jabeur, Ajla Tomljanovic, Iga Świątek, Frances Tiafoe, Aryna Sabalenka, Felix Auger-Aliassime, Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas, Thanasi Kokkinakis, Maria SakkariDodatkowo wywiadów udzielili: Andy Roddick, Patrick Mouratoglou, Maria Sharapova, Carlos Alcaraz, Paul Annacone, Ratko Tomljanovic (ojciec Aijla), Courtney Nguyen, Thibault Olivier (były agent Ons), Chris Evert, Michael Russel (coach Taylora), Anette Kotaveit, Tomasz Wiktorowski.Premiera drugiej części "Break Point" 21 czerwca 2023 na platformie Netflix.