Z zasięgiem nigdy nie jesteś w lesie. T-Mobile promuje ofertę 4800 GB ekstra przez rok (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W najnowszej kampanii, promującej ofertę na kartę, T-Mobile udowadnia, że wybierając usługi doskonałej jakości, nawet z dala od cywilizacji, można korzystać z dobrodziejstw technologii i internetu z ekstra gigabajtami.

Gdy podczas wakacyjnego wypadu z paczką znajomych nie wszystko idzie zgodnie z planem, dobrze mieć pod ręką solidny zapas gigabajtów. Tak, by nie być w lesie, nawet będąc w lesie - o czym przekonują się bohaterowie najnowszego spotu magentowego operatora, dla których ratunkiem przed spaniem pod gołym niebem okazuje się technologia, a dokładniej - starter z możliwością włączenia 4800 GB (12x400 GB) ekstra przez rok, przy wyborze oferty cyklicznej za 45 zł, która odnawia się co 30 dni. A to wszystko z zasięgiem T-Mobile, który umożliwia im szybkie znalezienie noclegu.Aby zyskać nawet 4800 GB ekstra przez rok w T-Mobile na kartę należy włączyć ofertę cykliczną "GO! L" za 45 zł, a następnie w aplikacji "Mój T-Mobile" aktywować "Rok Internetu". Włączając ofertę "Rok Internetu", klient T-Mobile na kartę może otrzymać nawet 12 pakietów po 400 GB każdy: pierwszy od razu po aktywacji promocji, a kolejne 11 pakietów (każdy po 400 GB) w dniu odnowienia oferty "GO! L", dzięki czemu w ciągu 365 dni może się cieszyć aż 4800 GB z zasięgiem T-Mobile!Co ważne, w ramach oferty "GO! L" użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, 30 GB i dodatkowe 30 GB po doładowaniu konta za 45 zł, z których może korzystać przez 30 dni. Dodatkowo zyskuje dostęp do technologii 5G.Kampania, która właśnie wystartowała, obecna będzie nie tylko w telewizji, ale również na nośnikach zewnętrznych OOH i DOOH, na stronie www, social mediach oraz w punktach sprzedaży. Koncepcja kampanii została stworzona przez agencję PZL oraz Departament Zarządzania Marką i Customer Experience. Materiały do sklepów opracowała agencja ARC (Grupa Publicis). Za działania w internecie odpowiada VMLY&R. Planowaniem i zakupem mediów zajął się Mindshare.