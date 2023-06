Wakacyjne Kino na Leżakach po raz trzeci z siecią Kaufland

Łukasz Szewczyk

• W piątek (16 czerwca) rusza jedenasta edycja Kina na Leżakach, które w okresie wakacyjnym do 8 września odwiedzi kilkadziesiąt miejscowości w całym kraju.

• Sponsorem głównym tego największego w Polsce kina pod chmurką jest sieć sklepów Kaufland.

Wysokie temperatury skłaniają nas, by coraz więcej aktywności wykonywać na świeżym powietrzu. Od 16 czerwca do wachlarza propozycji, które można będzie realizować poza domem, dojdzie okazja do spędzenia kilku chwil wśród przyjaciół, na wygodnym leżaku, z dobrym filmem w tle. Wszystko za sprawą jedenastej edycji Kina na Leżakach, który Kaufland wspiera już po raz trzeci, tym razem jako sponsor główny wydarzenia.- mówi Małgorzata Goss, ekspert w Pionie Planowania i Zakupu Mediów w Kaufland Polska.Tegoroczny cykl spotkań ze sztuką filmową pod gołym niebem to największa tego typu impreza w naszym kraju. Na chętnych czeka niemal 60 projekcji. Pierwsza z nich już 16 czerwca w Bełchatowie. Przez ponad 2 miesiące będą się one odbywać między innymi w: Częstochowie, Rewalu, Chałupach, Władysławowie, Łebie, Koszalinie, czy Tomaszowie Mazowieckim. W programie kina pod chmurką znajdują się filmy obyczajowe i komediowe - polskie i zagraniczne, a także film dokumentalny o Ani Przybylskiej. Ostatni seans odbędzie się w Lesznowoli 8 września.Wszystkie projekcje są darmowe, a szczegółowy repertuar oraz trasa tegorocznej edycji Kina na leżakach znajdują się na stronie internetowej: www.kinonalezakach.pl