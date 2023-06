Mecze kadry piłkarzy z Niemcami i Mołdawią w TVP

Łukasz Szewczyk

• W piątek (16 czerwca) polscy piłkarze zagrają towarzysko z Niemcami

• We wtorek (20 czerwca) w ramach eliminacji mistrzostw Europy polska kadra zagra z reprezentacją Mołdawii.

• Mecze będą transmitowane w TVP1 i TVP Sport.

Mecz towarzyski na PGE Narodowym, oprócz ważnego sprawdzianu dla niektórych kadrowiczów Fernando Santosa, będzie również okazją do uroczystego pożegnania byłego kapitana Biało-Czerwonych Jakuba Błaszczykowskiego, który po raz 109. zagra w koszulce z orzełkiem na piersi.Ostatnie spotkania z naszymi zachodnimi sąsiadami były korzystne dla reprezentacji Polski - podczas Euro 2016 mecz zakończył się bezbramkowym remisem, natomiast dwa lata wcześniej na Stadionie Narodowym piłkarze pod wodzą Adama Nawałki odnieśli historyczne zwycięstwo 2:0 w eliminacjach mistrzostw Europy, po trafieniach Arkadiusza Milika i Sebastiana Mili.Piątkowe studio, 16 czerwca rozpocznie się o godz. 18:15 w TVP Sport, a w TVP1 o godz. 20:25. Studio poprowadzi Mateusz Borek, a jego gośćmi będą Jakub Wawrzyniak, Robert Podoliński, Artur Wichniarek i Marek Wasiluk. Transmisja meczu, który skomentuje duet Jacek Laskowski oraz Marcin Żewłakow, od godziny 20:35 w TVP1 i TVP Sport.We wtorek, 20 czerwca Polacy zagrają z Mołdawią ważne spotkanie eliminacji mistrzostw Europy. Nasza kadra obecnie zajmuje pozycję wicelidera grupy, jednak po inauguracyjnej wpadce z Czechami, aby spokojnie awansować do turnieju, powinna wygrywać każde następne spotkanie. Piłkarze ofensywni Biało-Czerwonych w ostatnich tygodniach prezentują doskonałą formę - Robert Lewandowski w ostatnich 5 meczach w La Liga strzelił 4 bramki i zanotował asystę, natomiast Karol Świderski zaliczył imponującą asystę w niedzielnym spotkaniu amerykańskiej MLS, a tydzień wcześniej zwieńczył swój występ bramką - daje to szanse na wygraną polskiej drużyny.Spotkanie z Mołdawią skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński. Studio przedmeczowe od godz. 18:15 w TVP Sport oraz od godz. 20:25 w TVP1. Transmisja spotkania na obu antenach od godz. 20:35.