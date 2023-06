"Polskie biesiady". Wakacyjne pikniki muzyczne w TVP2

Łukasz Szewczyk

• Gwiazdy na wyciągnięcie ręki

• Wspólne, międzypokoleniowe śpiewanie w plenerze, w gronie znajomych, sąsiadów, rodziny i muzycznych idoli.

• Telewizyjna Dwójka rusza z wakacyjnym projektem w klimacie przyjacielskiego, muzycznego letniego pikniku pt. "Polskie biesiady"

Pamiętając, przy jakich okazjach i w jakich okolicznościach Polacy najchętniej śpiewają, a także w jakich regionach wspólne śpiewanie było i jest popularną tradycją, telewizyjna Dwójka zaprasza na międzypokoleniowe, muzyczne "Polskie biesiady" - śląską, turystyczną, warszawską, weselną, góralską, romską, żeglarską, kresową oraz finałową pod hasłem "Poprawiny", będącą podsumowaniem całego sezonu.Rozśpiewane grono przyjaciół zawita na Śląsku w Rybniku i w Pszczynie, w świętokrzyskiej Tokarni, w Warszawie, w Małopolsce u podnóża gór, w mazowieckiej Iłży, na Mazurach oraz w Chełmie na Lubelszczyźnie.Wśród biesiadników - muzyczne gwiazdy związane i kojarzone z poszczególnymi regionami Polski, lokalne zespoły folkowe, uczestnicy programów "The Voice of Poland" i "Szansa na sukces" oraz każdy, kto będzie miał chęć wziąć udział we wspólnym śpiewaniu. Swój udział potwierdzili m.in.: Maryla Rodowicz, Helena Vondráčková, Halina Mlynkova, grupa Pectus, Golec uOrkiestra, Staszek Karpiel-Bułecka, Maciej Miecznikowski, Czerwone Gitary, Trebunie Tutki, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, słynny Kukla Band oraz cała plejada gwiazd reprezentujących lokalne sceny muzyczne. To w ich wykonaniu usłyszymy największe przeboje, które zna każdy z nas. Nie zabraknie też premier i muzycznych nowości.Roli gospodarzy i wodzirejów na "Polskich biesiadach" podjęli się popularni prezenterzy telewizyjni, aktorzy i wokaliści, wśród których nie zabraknie takich osobowości jak: Anna Popek, Robert Rozmus, Marek Sierocki, Izabella Krzan, Tomasz Wolny, Łukasz Nowicki, Hanka Rybka, Kajra i Sławomir, Rafał Brzozowski czy Olga Szomańska. Niektórzy spośród nich zaprezentują się w zupełnie nowych, często zaskakujących i nietypowych dla siebie wcieleniach!