"Bitwa o gości". Polska edycja brytyjskiego hitu jesienią w TVN

Łukasz Szewczyk

• Znany brytyjski format telewizyjny "Be my guest" trafia na antenę TVN.

• W "Bitwie o gości" właściciele pensjonatów, hoteli, ekskluzywnych kempingów i agroturystyk oceniają nawzajem swoje biznesy. Ruszyły castingi do programu.

W nowym programie TVN, właściciele pensjonatów, zajazdów, hoteli czy kempingów będą się wzajemnie odwiedzać. Spędzą dobę u każdego konkurenta i zapłacą za pobyt tyle, ile uznają za stosowne. Na koniec spotkają się, by poznać oceny, które sobie wystawili. Zwycięzcą okaże się ten, który otrzyma najwięcej pieniędzy za oferowany nocleg."Bitwa o gości" to polska wersja brytyjskiego formatu "Be my guest". Program od 2010 roku produkowany jest w Wielkiej Brytanii w różnych odmianach, jako "Four in a bed" i "Three in a bed". W telewizji Channel 4 pokazano już jego 1000 odcinków. Seria pokazywana jest w dziesięciu krajach, m.in. Holandii, Francji i Hiszpanii.W polskiej wersji "Bitwy o gości" zobaczymy, gdzie przyjeżdżają Polacy w poszukiwaniu odpoczynku. Na jaki poziom usług mogą liczyć w ramach zaproponowanej ceny? Uczestnicy programu dzięki doświadczeniu w branży podpowiedzą, na co warto zwracać uwagę, oceniając hotel czy pensjonat i jakich trików używa się, by przyciągnąć klientów. Poznamy kulisy turystycznego biznesu oraz urokliwe miejsca w Polsce, które warto odwiedzić: gospodarze zapraszają swoich konkurentów na kolację, podczas której nie tylko opowiadają historię prowadzonego przez siebie miejsca, ale też zachwalają atrakcje okolicy.Trwają castingi do programu, zgłoszenia można wysyłać przez stronę internetową