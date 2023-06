Start nowego sezonu SailGP na żywo w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• W piątek (16 czerwca) w Chicago start nowego sezonu SailGP. Wydłużonego o jedną rundę i z dodatkową europejską załogą.

SailGP w Sportklubie

Tegoroczne zmagania w SailGP rozpoczną się nietypowo, dwiema rundami organizowanymi w Stanach Zjednoczonych, choć rozdzielonych ze sobą miesięczną przerwą. Najpierw najlepsi żeglarze świata rywalizowali będą już w najbliższy weekend w Chicago, a następnie w drugiej połowie lipca spotkają się w Los Angeles. Sezon rozpocznie się dwoma rundami na amerykańskich wodach i tak też zakończy - w czerwcu i lipcu przyszłego roku zmaganiami w Nowym Jorku i San Francisco.A co będzie pomiędzy nimi? Po wyścigach w Los Angeles nastąpi dwutygodniowa przerwa i wznowienie rywalizacji na Starym Kontynencie, kolejno w Saint-Tropez, Taranto i Kadyksie. W styczniu karuzela SailGP przeniesie się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, miesiąc później zagości w Sydney, a w marcu w Auckland. Dopiero w okolicach majowego weekendu zaplanowano rundę na Bermudach, po niej po raz pierwszy w historii w Kanadzie, a zwieńczeniem sezonu będą dwa wspomniane już wcześniej wyścigi w Nowym Jorku i wielki finał w San Francisco.W porównaniu do poprzedniego sezonu z kalendarza wypadły zmagania w Plymouth, Kopenhadze i Singapurze, nie wiadomo jeszcze czy Dubaj będzie gospodarzem rundy w ZEA, choć wiele na to wskazuje, symboliczną roszadą jest również zamiana Christchurch na Auckland, wyścig pozostaje bowiem nadal w Nowej Zelandii, choć zmieni się nieco jego lokalizacja.Delikatnie zmienia się również liczebność załóg. W poprzednim sezonie o tytuł rywalizować miało 10 osad, ostatecznie wycofała się jednak mająca problemy sprzętowe i finansowe Japonia. W bieżącym sezonie znów wracamy do wariantu z 10 zespołami, znaną z poprzedniego sezonu stawkę uzupełnią jednak debiutujący na tym poziomie Niemcy dowodzeni przez Erika Heila.Faworyci? Niezmiennie ci sami - broniący tytułu Australijczycy, Nowozelandczycy i Brytyjczycy. Dwa poprzednie lata udowodniły jednak, że praktycznie każdą załogę stać na pojedyncze sukcesy. Teraz przed Duńczykami, Francuzami czy Amerykanami trudna próba - przekuć pojedyncze zwycięstwa w serię, która może pozwolić walczyć o triumf w całym cyklu.Rolex United States Sail Grand Prix w Chicago w piątek (16 czerwca) i sobotę (17 czerwca) o godz. 23.00 na żywo w Sportklubie.Kalendarz startów SailGP w sezonie 2023/24:16-17 czerwca 2023, Chicago, Rolex United States Sail Grand Prix22-23 lipca 2023, Los Angeles, Los Angeles Sail Grand Prix9-10 września 2023, Saint-Tropez, France Sail Grand Prix23-24 września 2023, Taranto, Italy Sail Grand Prix14-15 października 2023, Kadyks, Spain Sail Grand Prix13-14 stycznia 2024, Zjednoczone Emiraty Arabskie, UAE Sail Grand Prix24-25 lutego 2024, Sydney, KPMG Australia Sail Grand Prix23-24 marca 2024, Auckland, ITM New Zealand Sail Grand Prix4-5 maja 2024, Bermudy, Bermuda Sail Grand Prix1-2 czerwca 2024, Kanada, Canada Sail Grand Prix22-23 czerwca 2024, Nowy Jork, Mubadala New York Sail Grand Prix13-14 lipca 2024, San Francisco, SailGP Season 4 Grand Final