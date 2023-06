Kolejny rajdowo-rallycrossowy weekend w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Po Rajdzie Sardynii i rozpoczęciu sezonu World RX w Portugalii czeka nas kolejny weekend z dawką emocji.

• Na łotewskie szutry udadzą się załogi walczące w Rajdowych Mistrzostwach Europy, a zawodnicy Rallycrossowych Mistrzostw Świata oraz Europy udadzą się do Hell w Norwegii.

• Obie imprezy będzie można śledzić na żywo w Motowizji.

Rajd Lipawy w tym roku jest czwartą rundą sezonu ERC. Oryginalnie był to rajd zimowy, ale problemy z zapewnieniem śnieżnych warunków w 2016 roku sprawiły, że organizatorzy zmienili termin na jesienny, a następnie wiosenno-letni. Od pierwszej edycji jest to stała runda Rajdowych Mistrzostw Europy.Łotwa to dla wielu młodych kierowców pierwszy przystanek na drodze do wielkiej kariery. To właśnie tutaj swoje pierwsze profesjonalne starty zaliczyli między innymi obecny mistrz świata Kalle Rovanperä czy Oliver Solberg, dwukrotny zwycięzca Rajdu Lipawy w latach 2019-2020. W ich ślady próbuje pójść między innymi Hubert Laskowski, który rok temu został rajdowym mistrzem Łotwy kategorii LRC3. Siedemnastolatek ponownie wystartuje w Rajdzie Lipawy wraz z Michałem Kuśnierzem, ale poza mistrzostwami Europy.W nich zobaczymy trzy polskie załogi. Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot jak na razie wystartowali we wszystkich rundach Rajdowych Mistrzostw Europy, nie inaczej będzie na Łotwie. Niezwykle ciekawie zapowiada się walka w kategorii ERC3, ponieważ tam czeka nas powtórka z ORLEN 79. Rajdu Polski. Do Jona Armstronga, reprezentującego M-Sport i promującego ewolucję Forda Fiesty Rally3, oraz rozwijającego Renault Clio Rally3 Paolo Sorii dołączą Jakub Matulka z Danielem Dymurskim, a także Piotr Parys pilotowany przez Damiana Sytego. Dwójka młodych polskich kierowców zaliczy swój debiut na tak wysokim poziomie poza Polską.Faworytem do zwycięstwa, przede wszystkim miejscowych kibiców, będzie Mārtiņš Sesks. Łotysz wraz z Renārs Francis jest na fali wznoszącej po dominującej wygranej na mazurskich szutrach ORLEN 79. Rajdu Polski. To, co Sesks pokazał w naszym kraju, było jednak niczym w porównaniu do jego występu na swoim terenie. Rok temu podczas Rajdu Lipawy Sesks i Francis wygrali wszystkie dwanaście odcinków specjalnych.Równolegle z Rajdem Lipawy odbywać się będzie kolejna runda World RX oraz Euro RX. Kierowcy udadzą się na urokliwy tor Lånkebanen położony niedaleko wyjątkowo nazwanego miasta Hell. Dla kibiców rallycrossu miejscowy obiekt jest bliżej nieba niż piekła, ze względu na swoje różnice wysokości, hopy, a takżegenialną atmosferę.Weekend w Norwegii będzie pierwszą okazją w roku, by w akcji zobaczyć wszystkie cztery kategorie obu mistrzostw. Swój sezon rozpoczną kierowcy ścigający się w pojazdach RX2e. Nowością na ten sezon jest możliwość modyfikowania nadwozi, a także zwiększona moc elektrycznych jednostek napędowych. Tytułu bronić tam będzie Belg Victor Vranckx.Polskich kibiców najbardziej interesować będzie walka w Euro RX3. Tam niemalże idealny początek sezonu ma Damian Litwinowicz. Poznaniak, który rok temu został wicemistrzem Europy, na tę chwilę zdobył wszystkie możliwe punkty, z wyjątkiem jednego, wygrywając oba finały w Nyirád oraz Montalegre. Otwarcie sezonu w mistrzostwach świata nie przyniosło niespodzianek. Weekend w Portugalii zdominował Johan Kristoffersson. Szwed jest na dobrej drodze, by zdobyć tytuł po raz szósty w swojej karierze. W Euro RX1 po dwóch rundach tyle samo punktów mają Łotysz Jānis Baumanis oraz Belg Enzo Ide.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Rywalizację w Rajdzie Lipawy skomentują stali rajdowi eksperci Motowizji: Sławomir Szymczak, Michał Adamiuk, Gabriel Borowy i Krzysztof Woźniak W przypadku niedzielnych transmisji World RX do Krzysztofa Woźniaka dołączy Krzysztof Skorupski, rallycrossowy wicemistrz Europy S1600 z 2012 i zawodnik mistrzostw świata w sezonie 2014 .Harmonogram transmisji Rajdu Łotwy, World RX i Euro RX:Sobota (17 czerwca):• godz. 09:45 OS1 Tukums 1• godz. 12:00 OS2 Tukums 2• godz. 13:10 Euro RX3 H1• godz. 13:30 OS3 Talsi 1• godz. 15:00 Euro RX3 H2• godz. 15:45 OS4 Īvande / OS5 Snēpele• godz. 17:40 Euro RX1/RX2e H3• godz. 18:10 RSMP Raport: Rajd Podlaski• godz. 18:45 OS6 Liepaja City StageNiedziela (18 czerwca):• godz. 07:45 OS7 Liepieni 1• godz. 09:00 OS8 Krogzemji 1• godz. 11:30 OS9 Liepieni 2• godz. 13:30 World RX H4• godz. 14:00 OS10 Krogzemji 2 [Power Stage]• godz. 15:00 Wrap-up• godz. 15:20 Euro RX3 SF/Euro RX3 F/RX2e F (retransmisja)• godz. 16:00 World RX SF/Euro RX1 F/World RX