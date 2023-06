Młode polskie kino w serwisie FilmBox+

Łukasz Szewczyk

• FilmBox+ otwiera się na młodych, utalentowanych twórców, którzy z odwagą eksperymentują i poszukują unikalnych form narracyjnych.

• W specjalnej kolekcji "Młode polskie kino" będzie można obejrzeć wybrane, najciekawsze niezależne filmy, dostępne jak dotąd głównie na przeglądach i festiwalach

"Najpiękniejsze fajerwerki ever" / Fot. materiały prasowe

- komentuje Krzysztof Adelt, Head of Digital w Grupie Kino Polska.W kolekcji "Młode polskie kino", oprócz filmu "Najpiękniejsze fajerwerki ever", znalazły się m.in. nominowane do Złotych Lwów "Warzywa i owoce", nietuzinkowe animacje "Colaholic" czy "Insekt", a także horror psychologiczny "Stoję za tobą".to krótkometrażowy film w reżyserii Aleksandry Terpińskiej, który powstał dzięki temu, że autorka zajęła 1. miejsce w konkursie scenariuszowym - zgłaszane do niego teksty miały być inspirowane "Przypadkiem" K. Kieślowskiego. Obraz ten zdobył nagrody na kilku prestiżowych festiwalach, m.in. w Cannes (Grand Prix CANAL+, Najlepszy film krótkometrażowy), na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni (Nagroda Specjalna - Nagroda Filmowej Małopolski), czy festiwalu Młodzi i Film (Jantar za krótkometrażowy debiut fabularny oraz za zdjęcia do filmu krótkometrażowego). "Najpiękniejsze fajerwerki ever" to zapis jednego dnia z życia trojga przyjaciół, w których codzienność wkracza gwałtowny polityczny konflikt, szybko eskalujący w stan przypominający wojnę domową. W obliczu zagrożenia ich plany i marzenia szybko zostają poddane bolesnej weryfikacji, a priorytety zmienią się o 180 stopni. Kiedy na ulicach Warszawy zaczynają ginąć ludzie, nikomu nie będzie już zależało na zachowaniu status quo w skomplikowanym trójkącie miłosnym.W dużo bardziej intymną historię zabierają widza twórcy krótkometrażowego dramatu. Nominowany do Złotych Lwów film opowiada o trudnej relacji dorastającego syna i samotnej matki. Walczący z otyłością dwunastoletni Wojtek wstydzi się siebie i swojej mamy, która prowadzi podupadający sklepik spożywczy. Pewnego pechowego dnia nastolatek buntuje się. Chcąc zachęcić zaniedbaną matkę do zmiany wyglądu, doprowadza niestety do jej upokorzenia.Specjalnie dla użytkowników serwisu FilmBox+ w kolekcji "Młode polskie kino" znalazł się również horror psychologiczny. Wieloletni przyjaciele, Michał i Kuba, decydują się na nielegalną wyprawę do mało znanej jaskini w Tatrach. Błądzą w labiryncie korytarzy, gubią drogę powrotną, są zdani wyłącznie na siebie. Po upływie 3 tygodni jednemu z nich w tajemniczych okolicznościach udaje się stamtąd wydostać. Skrajnie wyczerpany, powoli dochodzi do siebie, ale nie potrafi dokładnie odtworzyć wydarzeń z jaskini, ani odpowiedzieć na pytania zadawane w toku policyjnego śledztwa. Mężczyzna zostaje oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci przyjaciela - choć i te okoliczności nie są do końca jasne. Zachęcony do podjęcia terapii, zaczyna uczęszczać na spotkania, co przywołuje szereg podświadomie wypieranych wspomnień i zaciska pętlę obłędu wokół jego szyi. Dręczony przez koszmarne wizje nieuchronnie zbliża się do konfrontacji z prawdą, gdy każdej nocy budzą się jego najgorsze strachy...Serwis FilmBox+ przybliży widzom również krótkometrażowe animacje spoza głównego nurtu.to dokument i komedia romantyczna w jednym. Animacja jest swoistym dziennikiem osoby, która pije stanowczo za dużo słodkich napojów gazowanych. To pierwsza autorska produkcja Yellow Tapir Films w reżyserii Marcina Podolca. Film otrzymał Grand Prix Banjaluka 2018, Pierwszą Nagrodę O!PLA 2019, Pierwszą Nagrodę Baltic Independent Film Festival, Nagrodę Jury Studenckiego oraz Nagrodę Publiczności MFF Etiuda&Anima 2018.Z koleito opowieść o Pascalu, który mieszka z rodzicami w mieście pełnym smogu. W gęstej mgle dochodzi do licznych pomyłek i wypadków. Dym skrywa tajemnice zarówno ludzi, jak i owianych złą sławą... insektów. Odkrycie jednego z sekretów zmienia życie Pascala.