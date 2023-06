Serial "Szczęściarz Hank" dostępny w HBO Max

Łukasz Szewczyk

• Otrzymał nagrodę Pulitzera, dzięki czemu stanął w jednym szeregu z takimi pisarzami jak: Ernest Hemingway, William Faulkner i Harper Lee.

• Polscy widzowie mogą zobaczyć telewizyjną adaptację jego książki "Prawy człowiek".

• Serial "Szczęściarz Hank" jest już w całości dostępny w HBO Max.

- mówił dla gazety uczelnianej University of Washington Richard Russo, amerykański pisarz, magister sztuk pięknych i doktor nauk. Stopnie naukowe zdobył na rodzimym uniwersytecie w Arizonie. Tak więc świat kampusów i uniwersytetów jest mu doskonale znany, co świetnie zobrazował w powieści "Prawy człowiek", na której kanwie powstał serial "Szczęściarz Hank". Główny bohater, William Henry Devereaux Jr. jest zgorzkniałym kierownikiem wydziału anglistyki na małym uniwersytecie stanowym w Pensylwanii. W tej roli Bob Odenkirk. Partneruje mu Mireille Enos, jako Lily Devereaux."Szczęściarz Hank" to czarna komedia i satyra akademicka. Profesor William Henry "Hank" Devereaux Jr. jest uwięziony na etacie w Railton College, niedofinansowanej uczelni z pasa rdzy w Pensylwanii, w rejonie, który czasy świetności ma za sobą. Uczelnia pełna jest marzących o sukcesie i niedocenionych profesorów oraz studentów, którzy uważają, że lepiej by im szło, gdyby mieli porządną kadrę pedagogiczną. Hank jest przewodniczącym wydziału anglistyki. Profesor musi stawić czoła trudnościom na wydziale, kryzysowi wieku średniego i perturbacjom w życiu prywatnym. W serialu "Szczęściarz Hank" elementy komediowe, balansujące czasem na granicy absurdu, przeplatają się z dramatami. Akcja przyjmuje nieoczekiwany obrót i naprawdę trudno przewidzieć, jakie nieszczęścia czekają w kolejce na głównego bohatera.Russo sam był profesorem języka angielskiego w szkołach państwowych. Wiele historii w "Prawym człowieku" pochodzi z jego czasów, gdy wykładał na Southern Illinois University i Southern Connecticut State University. Uczył także w Colby College w Waterville, dlatego wraz z rodziną przeniósł się do Maine, gdzie mieszka do dziś. Russo jednak wolał pisać książki i porzucił karierę akademicką.W tym samym wywiadzie dla gazety uniwersyteckiej, pisarz przyznał, że zaczął pisać scenariusze zaraz po premierze filmu "Naiwniak" z Paulem Newmanem w roli głównej. -- przyznał autor.Russo napisał również scenariusz do filmu "Półmrok", w którym znowu wystąpił Paul Newman, jako emerytowany, prywatny detektyw. Potem przyszła pora na komedię z Rowanem Atkinsonem i Patrickiem Swayze'm, "Wszystko zostaje w rodzinie". Szczytowym osiągnięciem pisarza jest książka "Koniec Empire Falls". Russo powierzono także napisanie scenariusza do serialu o tym samym tytule. W rolach głównych wystąpili Ed Harris oraz Helen Hunt, zaś nieokrzesanego ojca, po raz kolejny zagrał Paul Newman. W "Gazecie Wyborczej" pisano o tym serialu tak: -Czego można się spodziewać po najnowszej produkcji na podstawie powieści Russo? Producenci Szczęściarza Hanka zdradzają, że w pierwszych odcinkach, główny bohater nazywa Railton College "Kapitolem przeciętności", więc administracja Uniwersytetu stara się go zwolnić. Dlatego Hank i jego żona, Lily, rozważają przyszłość poza Railton.Serial "Szczęściarz Hank" jest już w całości dostępny w HBO Max