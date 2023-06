Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• W sobotę Barlinek Industria Kielce zmierzy się z PSG w półfinale Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych.

• Finał, w którym mistrzowie Polski mogą mieć okazję do rewanżu na Barcelonie za porażkę sprzed roku, zaplanowano na niedzielę

• Wszystkie mecze Final Four Ligi Mistrzów pokaże na żywo Eurosport 1 i Player.

Przed nami najważniejsze mecze sezonu w piłce ręcznej! W sobotę i niedzielę cztery najlepsze drużyny klubowe Europy zagrają w Kolonii w turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W pierwszym sobotnim półfinale SC Magdeburg zmierzy się z broniącą tytułu Barceloną. W ubiegłym sezonie drużyna z Hiszpanii po niezwykle emocjonującym finale zakończonym rzutami karnymi pokonała Barlinek Industrię Kielce. Czy w tym sezonie mistrzowie Polski wezmą rewanż i po raz drugi w historii zostaną najlepszą klubową drużyną Europy? Pierwszą przeszkodą na drodze do wyjątkowego sukcesu będzie PSG. Fantastycznie zapowiadający się półfinał rozpocznie się w sobotę o 18:00. Mecz o trzecie miejsce zaplanowany jest na niedzielę o 15:00, a finał rozegrany zostanie tego samego dnia o 18:00.Wszystkie spotkania Final Four transmitowane będą w Eurosporcie 1 i Playerze. Turniej w Kolonii skomentują Iwona Niedźwiedź, Marek Rudziński, Krzysztof Bandych, Piotr Karpiński, Michał Świrkula i Michał Wszołek.Najważniejsze akcje, najpiękniejsze bramki i efektowne obrony publikowane będą na stronie eurosport.pl oraz w mediach społecznościowych Eurosportu. Na profilu Eurosportu na Facebooku i Twitterze kibice piłki ręcznej mogą sprawdzić, jak zawodnicy Barlinek Industrii Kielce poradzili sobie z kolejnym wyzwaniem: tym razem Andreas Wolff, Daniel Dujszebajew i Tomasz Gębala sprawdzili się we wkrętkach i rzucie z trybun.Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Playerze:Sobota (17 czerwca):godz. 15:10 Półfinał: SC Magdeburg - Barcelonakomentarz: Marek Rudziński, Krzysztof Bandychgodz. 18:00 Półfinał:komentarz: Piotr Karpiński, Iwona NiedźwiedźNiedziela (18 czerwca):godz. 15:10 Mecz o trzecie miejscekomentarz: Michał Świrkula, Michał Wszołekgodz. 17:45 Finałkomentarz: Piotr Karpiński, Krzysztof Bandych