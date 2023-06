Igrzyska Europejskie w TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• Około 7 tysięcy sportowców z prawie 50 krajów będzie rywalizowało w 29 dyscyplinach w 25 różnych lokalizacjach

• Igrzyska Europejskie odbędą się w Polsce od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku

• Transmisje na antenach TVP1, TVP Sport oraz online

Ze względu na rangę tego wydarzenia, Telewizja Polska przygotowała się do relacji z Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023 na tych samych zasadach, jak w przypadku igrzysk olimpijskich, mistrzostw Europy czy mistrzostw świata w piłce nożnej. Publiczny nadawca w trakcie 12 dni zawodów pokaże "na żywo" ponad 150 godzin relacji, a przy transmisjach będzie pracowało ponad 200 osób: komentatorzy, reporterzy, prowadzący studio, wydawcy, podwykonawcy, producenci, kierownicy produkcji, technicy i wiele innych osób.TVP1 pokaże między innymi dwie najbardziej popularne dyscypliny w naszym kraju - lekkoatletykę i skoki narciarskie. Dodatkowo, każdego dnia na antenie Jedynki w paśmie wieczornym znajdzie się specjalny program podsumowujący rywalizację danego dnia. TVP Sport natomiast będzie w pełni podporządkowana tej imprezie - transmisje będą rozpoczynały się ok. godz. 9:00 i będą trwały aż do 22:30. W tym samym czasie na kanale sportowym Telewizji Polskiej rozpocznie się serwis informacyjny "Sportowy Wieczór", w którym głównym tematem będą Igrzyska Europejskie.Ze względu na to, że niektóre zawody w poszczególnych konkurencjach nachodzą na siebie, całość rywalizacji będzie można obejrzeć na stronie TVPSPORT.PL. Publiczny nadawca uruchomi specjalną zakładkę poświęconą najważniejszej sportowej imprezie 2023 roku, w której - podobnie jak podczas igrzysk olimpijskich - będzie można znaleźć najważniejsze informacje: newsy, program zawodów i transmisji, skład reprezentacji Polski i oczywiście zakładki do poszczególnych dyscyplin, gdzie znajdą się o nich najważniejsze informacje oraz linki do transmisji.Główne studio znajdzie się w Krakowie z atrakcyjnym widokiem na Wawel. Studia będą także m.in. na Stadionie Śląskim w Chorzowie (lekkoatletyka) i skoczni w Zakopanem (skoki narciarskie). Priorytetem TVP jest pokazanie przede wszystkim rywalizacji Polaków - rozmowy z naszymi medalistami będą przeprowadzane tuż po zakończeniu poszczególnych konkurencji.W lożach komentatorskich zasiądą m.in. Przemysław Babiarz, Sebastian Chmara, Stanisław Snopek, Maciej Iwański, Marek Kolbowicz, Jarosław Marendziak, Hubert Malinowski, Renata Mauer-Różańska czy Piotr Sobczyński.Studio poprowadzą pary: Maciej Kurzajewski i Weronika Nowakowska; Rafał Patyra z Luizą Złotkowską; Sylwia Dekiert oraz Krzysztof Ignaczak.Transmisja z ceremonii otwarcia w środę, 21 czerwca od godziny 20:25 w TVP1.