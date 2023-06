Grand Prix Kanady. Weekend z F1 w Viaplay Sport

Łukasz Szewczyk

Montreal to miejsce jedynego triumfu Polaka w Grand Prix™ Formuły 1. To właśnie w Kanadzie 8 czerwca 2008 roku wyścig wygrał Robert Kubica w bolidzie BMW Sauber. Rok wcześniej Polak miał tam bardzo groźny wypadek - wypadł z toru i uderzył w stojący na poboczu samochód, odbił się od niego, przeleciał ponownie nad torem i uderzył w betonową bandę. Bolid został całkowicie zniszczony, a Kubica został śmigłowcem przetransportowany do szpitala. Polski kierowca wyszedł jednak z tej kraksy niemalże bez szwanku. Po szczegółowych badaniach lekarze stwierdzili, że ma tylko lekkie wstrząśnienie mózgu i skręconą prawą kostkę.Po roku Kubica zwyciężył w Montrealu, odnosząc swoje jedyne zwycięstwo w F1®. Polak startował w drugiego pola, na 42. okrążeniu wyszedł na prowadzenie, które utrzymał aż do mety. Dzięki wygranej został na krótko liderem klasyfikacji generalnej kierowców.- podkreśla dziennikarz i ekspert Viaplay, Maciej Jermakow.Budowę toru w Montrealu ukończono w 1978 roku, wtedy też odbył się tam pierwszy wyścig Formuły 1. Początkowo obiekt nazywał się "Ile Notre-Dame Circuit", ale w 1982 roku po śmieci Gillesa Villeneuve'a jego nazwa została zmodyfikowana, aby uhonorować tego wybitnego kanadyjskiego kierowcę. Kanadyjski tor jest powszechnie lubiany przez kierowców i kibiców, bo zapewnia bardzo ciekawe wyścigi F1®.Obiekt składa się głównie z prostych oraz wolnych zakrętów i szykan, dla optymalizacji jazdy najważniejsze jest zatem tempo na prostych, a także trakcja na wyjściach z wolnych zakrętów. Niezwykle ważne jest także zawieszenie, które musi umożliwiać agresywne pokonywanie krawężników w szykanach.Wyprzedzanie w Montrealu tradycyjnie należy do łatwiejszych w sezonie, a układ toru z licznymi prostymi sprzyja długiej walce koło w koło, bo rywal może szybko skontrować. Słynnym miejscem na torze jest tzw. 'ściana mistrzów', czyli bariera na wyjściu z ostatniej szykany. Rozbiło się na niej wielu kierowców, a jej nazwa narodziła się w 1999 roku, gdy w trakcie dwudziestu okrążeń rozbiło się tam trzech mistrzów świata. Bardzo często o wynikach wyścigów w Kanadzie decydowała też świeżość opon pod sam koniec zawodów, dlatego warto korzystać ze strategii dwóch wizyt u mechaników.-- dodaje Jermakow.W każdym z siedmiu dotychczasowych Grand Prix bieżącego sezonu F1 triumfowali kierowcy Red Bulla. Pięć zwycięstwa ma swoim koncie Max Verstappen, a dwa Sergio Perez. Liderem klasyfikacji kierowców jest oczywiście broniący tytułu Holender (170 punktów), którego najgroźniejszym rywalem był jak do tej pory kolega z zespołu - Meksykanin ma punktów 117. Trzeci w stawce Fernando Alonso (Aston Martin) uzbierał 99 oczek, a czwarty Lewis Hamilton (Mercedes) 87, a więc niemal dwukrotnie mniej niż prowadzący Holender.Znakomite wyniki 'Czerwonych Byków' przełożyły się również na klasyfikację konstruktorów, w której zespół z Milton Keynes, z 287 punktami na swoim koncie, w zasadzie już w pierwszej części sezonu zdominował rywali. Drugi w zestawieniu Mercedes uzbierał bowiem "tylko" 152 punkty, trzeci Aston Martin ma ich 134, a czwarte Ferrari 100. Pozostałe zespoły w stawce od wspomnianej czwórki dzieli już przepaść.Tymczasem Lewis Hamilton zapowiada, że on i cała ekipa Mercedesa przyjechali do Montrealu z dużą dozą pewności siebie, po tym jak przed dwoma tygodniami w Hiszpanii zespół zanotował swoje pierwsze podwójne podium w 2023 roku.- zapowiada siedmiokrotny mistrz świata.Z kolei lider i obrońca tytułu jest skoncentrowany na osiągnięciu jak najlepszego wyniku w każdym kolejnym Grand Prix. -- analizuje na chłodno Max Verstappen.Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada 2023 - plan transmisji:piątek (16.06)• godz. 19:15-21:40 / pierwszy trening F1• godz. 22:50-01:05 / drugi trening F1sobota (17.06)• godz. 18:20-20:30 / trzeci trening F1• godz. 21:00-01:00 / studio i kwalifikacje F1niedziela (18.06)• godz. 18:25-00:00 / studio i wyścig F1poniedziałek (19.06)• godz. 17:30-19:30 / magazyn F1