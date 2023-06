Premiera serialu "Sortownia" w Canal+ i Polsat Box Go (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Lekarz, który wciela się w rolę Boga, ciężkie przypadki pacjentów trafiających na Szpitalny Oddział Ratunkowy, tajemnice, niejasna przeszłość bohaterów i trudne wybory moralne.

• Premiera serialu "Sortownia" z Andrzejem Chyrą w roli głównej

"Sortownia" to trzymająca w napięciu historia, która dzieje się w jednym z warszawskich szpitalnych oddziałów ratunkowych. To tu w ręce doświadczonego, wybitnego lekarza (Andrzej Chyra) trafiają nagłe, ciężkie przypadki zagrożenia życia. Podczas swoich kilkunastogodzinnych dyżurów to on dokonuje segregacji medycznej pacjentów (zwanej też triażem, od fr. triage - "sortowanie"), decydując o ich dalszym losie. Zmagający się z demonami przeszłości dr Woliński, rozdarty jest pomiędzy etyką lekarską, a potrzebą wymierzenia sprawiedliwości za tych, którzy w ramach obowiązującego prawa mogą jej nigdy nie doświadczyć. Co jednak, gdy poczucie władzy nad ludzkim życiem prowadzi do kompleksu Boga?- mówi w wywiadzie udzielonym Interia.pl Andrzej Chyra, odtwórca głównej roli.W produkcji wystąpiło wielu znanych i utalentowanych polskich aktorów - w roli głównej Andrzej Chyra w roli lekarza z trudną przeszłością, Artur Barciś w roli ordynatora szpitala czy Ilona Ostrowska jako władcza właścicielka klubu nocnego. Są też przedstawiciele młodego pokolenia, m.in. Natalia Jędruś w roli zbuntowanej i pogubionej córki głównego bohatera, Olga Goldys w roli Nicole, tancerki nocnego klubu niejasno powiązanej z głównym bohaterem czy Jaśmina Polak jako młoda lekarka partnerująca mu na szpitalnym oddziale oraz Izabela Dąbrowska, Mariusz Bonszewski, Marcin Czarnik i Kamilla Baar.- powiedziała w rozmowie z Interia.pl Anna Kazejak, reżyserka serialu.Reżyserką koprodukcji Telewizji Polsat i Canal+ Polska jest Anna Kazejak. Scenariusz napisali Wiktor Piątkowski, Monika Powalisz, Michał Wawrzecki i Joanna Kozłowska. Za zdjęcia odpowiada Piotr Niemyjski. Po stronie Telewizji POLSAT producentką nadzorującą jest Beata Barcz, a z ramienia CANAL+ Polska - Beata Ryczkowska i Agnieszka Ptaszyńska. Producentem wykonawczym jest TFP sp. z o.o. Kierownikiem literackim ze strony CANAL+ jest Dana Łukasińska, a reżyserką castingu Julia Popkiewicz. Muzykę skomponował Michał Kush.Serial "Sortownia" można oglądać od piątku 16 czerwca 2023 roku na telewizyjnej antenie Canal+ Premium oraz w serwisach Canal+ Online i Polsat Box Go