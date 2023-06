Powracają "Detektywi". Nowe odcinki jesienią w TVN

Łukasz Szewczyk

• Po ponad dziesięciu latach od emisji ostatniego odcinka serialu "Detektywi", ruszyły zdjęcia do nowej odsłony popularnego paradokumentu

• Serial wraca z nowymi zagadkami kryminalnymi do rozwikłania i z dobrze znaną widzom parą byłych policjantów - Anną Potaczek oraz Maciejem Dęboszem.

• Premierowe odcinki już jesienią w TVN

Maciej Dębsz i Anna Potaczek / Fot. TVN

Prawdziwe historie, wykorzystane w scenariuszach ponad tysiąca odcinków serialu oraz występujący w nich prawdziwi policjanci stoją za sukcesem "Detektywów". Teraz kultowa para funkcjonariuszy - Anna Potaczek i Maciej Dębosz - łączy siły, by w swoim biurze detektywistycznym rozwiązywać nowe sprawy kryminalne.- mówi Anna Potaczek.- dodaje Maciej Dębosz.Nowa odsłona serialu to opowieść o detektywach i ich metodach pracy, ale również - a może przede wszystkim - opowieść o życiu, o problemach, które mogą przytrafić się każdemu. Widzowie zobaczą poruszające i ciekawe historie, w których mogą przejrzeć się jak w lustrze. Wiele odcinków będzie odnosić się do aktualnych i ważnych wydarzeń, znanych z pierwszych stron gazet czy programów interwencyjnych, a także do wstrząsających spraw, którymi żyje cała Polska.- mówi Małgorzata Zając-Urbanik oraz Anna Plutecka-Mesjasz, producentki serialu.Właściciele biura detektywistycznego - Anna Potaczek i Maciej Dębosz to nie tylko byli policjanci, ale też dobrzy, serdeczni ludzie, którzy w pełen chaosu współczesny świat spróbują wprowadzić ład, porządek i sprawiedliwość. Pomagać im w tym będą ich pracownicy. Z entuzjazmem i zaangażowaniem podejmą się rozwiązania zawikłanych spraw, poszukiwań zaginionych osób czy wydobywania na światło dzienne skrywanych, czasem od lat, rodzinnych tajemnic. Dotarcie do prawdy zawsze bowiem było i będzie dla nich priorytetem.Premiera nowych "Detektywów" jesienią w TVN.