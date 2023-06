Paramount świętuje Miesiąc Dumy. Specjalna ramówka MTV Polska

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Miesiąca Dumy nadawca MTV Polska przygotował szeroką gamę wydarzeń, inicjatyw, spotkań i aktywności propagujących różnorodność oraz inkluzywność.

Paramount Pride Month

W tym roku Paramount objął oficjalny patronat medialny nad tegoroczną edycją Warsaw Queer Week, wraz z Lambda Warszawa, Unipride i SexEd.pl. Paramount jest też partnerem tęczowej strefy organizowanej w ramach Women in Tech Summit 2023. Jednym ze wspólnie organizowanych działań był panel dyskusyjny "Ciało w centrum: jak żyć z nim w zgodzie", w Barze Studio w Pałacu Kultury i Nauki. Paramount dołożył swoją cegiełkę do dyskusji, podejmując temat wpływu branży medialnej na kształtowanie postrzegania ciała.Natomiast w sobotę 17 czerwca odbędzie się Parada Równości w Warszawie. Jak co roku nie zabraknie na niej reprezentacji grupy Paramount! W tym roku, które poprowadzi dobrze znana widzom stacji MTV Polska prezenterka - Lady Nina. Na kanałach społecznościowych MTV będzie można śledzić relację na żywo z wydarzenia, a dodatkowo powstanie reportaż podsumowujący ten dzień. Paramount zaprasza także do swojej strefy Proud Paramount przy wejściu do Baru Studio oraz do wspólnego przemarszu ulicami Warszawy w geście wsparcia dla różnorodności.Paramount przygotował ofertę również dla tych, którzy wolą celebrować Miesiąc Dumy w domowym zaciszu. MTV Polska zaprasza na. Od 26 czerwca do 2 lipca stacja wyemituje maratony wybranych programów, które odzwierciedlają prawdziwą istotę Pride. Widzowie będą mogli obejrzeć m.in. serial "Catfish LGBT", który emitowany będzie o godz.12:00 od poniedziałku do piątku, a także o 15:30 w sobotę oraz o 13:50 w niedzielę.Dodatkowo powstała również specjalna playlista na Spotify - "MTV Pride 2023" - złożona z dziesiątek kultowych, radosnych, inspirujących utworów, które idealnie oddają ducha Miesiąca Dumy.Wszelkie aktywności MTV Polska związane z Miesiącem Dumy i Paradą Równości można śledzić na Instagramie, Tik Toku oraz Facebooku.