Golf Channel Polska nie zakończy nadawania. Jest nowy właściciel

Łukasz Szewczyk

• Nowy właściciel Golf Channel Polska

Kilka dni temu spółka Golf Zone poinformowała o zakończeniu nadawania kanału Golf Channel Polska . Stacja emisję swojego programu miała kontynuować tylko do końca czerwca 2023 roku. Okazuje się, że kanał nie zniknie z rynku.W czwartek (15 czerwca 2023 roku) należąca do Michała Winnickiego spółka MWE Media nabyła 100 proc. udziałów w Golf Zone. Dzięki tej transakcji kanał Golf Channel Polska będzie kontynuował nadawanie i będzie pierwszym kanałem sportowym w pokaźnym portfolio Grupy. Przypomnijmy, że do grupy medialnej MWE Networks należą także kanały: Antena HD, Power TV, Nuta.TV, Nuta Gold, Top Kids, Junior Music, Home TV, Adventure, Filmax, Xtreme TV, TVC oraz Ultra TV 4K.- powiedział Michał Winnicki, właściciel grupy MWE Networks.- powiedział Marek Sowa współzałożyciel Golf Channel Polska.- dodała Izabela Pałdyna, prezes zarządu Golf Channel Polska.Nowy właściciel Golf Channel Polska wkrótce ogłosi nowe składy nadzorczej i zarządu spółki Golf Zone. Planowane jest także przeniesienie siedziby spółki z Warszawy do Szczecina.