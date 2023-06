Żużlowy weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Canal+

• Walka o ligowe punkty na żużlowych torach PGE Ekstraligi oraz 1. i 2. Ligi Żużlowej

• Decydujące mecze w turniejach WTA 250 w Nottingham oraz Rosmalen

W nadchodzący weekend na kibiców "czarnego sportu" czeka spora dawka żużlowych emocji. W najlepszej żużlowej lidze świata trwa runda rewanżowa i walka o bardzo cenne punkty bonusowe. Do Gorzowa zawita niepokonany lider z Wrocławia. W pierwszym meczu WTS wygrał 49:41, jednak było to bardzo zacięte i wyrównane spotkanie. Po 11. biegach przewaga Wrocławian wynosiła tylko dwa "oczka" i losy zwycięstwa rozstrzygały się w samej końcówce. Jak będzie teraz? Z pewnością kibice nie będą mogli narzekać na brak emocji, a Gorzowianie będą chcieli pokusić się o niespodziankę i pokonanie lidera tabeli.Drugi niedzielny mecz to Derby Kujaw i Pomorza, które od lat stanowią niezwykle ekscytujące widowisko dla kibiców. GKM Grudziądz na własnym stadionie podejmie drużynę z Torunia i będzie chciał powtórzyć wyczyn z niedawnej potyczki z Motorem Lublin. Grudziądzanie 56:34 pokonali Mistrza Polski, taki wynik w rywalizacji z Apatorem... dałbym im kolejne bezcenne trzy punkty do ligowej tabeli. Pierwszy mecz w Toruniu gospodarze wygrali 52:38, a liderem był niepokonany Emil Sajfutdinow.Emocji nie zabraknie także na pierwszoligowych torach. Na sportowych antenach Canal+ i w serwisie streamingowym Canal+ Online kibice będą mogli obejrzeć wszystkie trzy spotkania. Jedno ze spotkań, a dokładnie mecz pomiędzy Orłem Łódź, a Arged Malesą Ostrów został przeniesiony na 16 lipca. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja Wybrzeża Gdańsk z Polonią Bydgoszcz. W pierwszym meczu rozgrywanym w Bydgoszczy gospodarze wygrali 49:41 i teraz będą chcieli powalczyć o trzy punkty do ligowej tabeli. Zupełnie inny cel będzie przyświecał zespołowi z Gdańska. W ostatnim domowym meczu Wybrzeże wygrało 49:40 i powtórzenie tego wyniku w rywalizacji z Polonią dałoby im pełną pulę. Tym samym awans w ligowej tabeli na wyższe miejsce. W innych spotkaniach ROW Rybnik na własnym stadionie powalczy z PSŻ-em Poznań, a Falubaz zmierzy się z Landshut Debils. W tym drugim meczu zdecydowanym faworytem będą Zielonogórzanie. Natomiast PSŻ po zmianie trenera będzie chciał odbić się od ligowego dna tabeli i powalczyć o punkty w Rybniku. Czy zadziała efekty przysłowiowej "nowej miotły"? Kibice żużlowi przekonają się o tym w niedzielne popołudnie.To nie koniec, bo fani "speedway'a" będą mogli ekscytować się także emocjami na drugoligowym poziomie rozgrywek. Polonia Piła na własnym stadionie podejmie Lokomotiv Daugavpils i będzie to spotkanie drużyn, które w tabeli dzielą tylko dwa punkty. Dodatkowym smaczkiem jest to, że pierwszy mecz obu ekip zakończył się remisem 45 do 45. Losy wyniku rozstrzygały się w ostatnim biegu i w rewanżu kibice mogą spodziewać się podobnych emocji.W holenderskim Rosmalen oraz angielskim Nottingham trwają tenisowe turnieje WTA 250. W najbliższy weekend oba turnieje wejdą w decydującą fazę. Niewiele brakło, a doszłoby do "polskiego" spotkania w ćwierćfinale turnieju WTA 250 w Nottingham. W czwartkowe popołudnie Linette niespodziewanie uległa jednak Jodie Burrage 5:7, 3:6 i to brytyjska tenisistka była rywalką Fręch w walce o półfinał, który również wygrała i to Burrage awansowała do dalszej fazy turnieju.Decydujące spotkania turnieju WTA 250 Libema Open dostępne będą w Canal+ Online. Natomiast rywalizację w WTA 250 Rothesay Open kibice tenisa będą mogli obserwować w Canal+ Online oraz Canal+ Sport.Plan transmisji:Piątek (16 czerwca):• 18.00 Tenis: WTA 250 - Rothesay Open Nottingham (Canal+ Sport)Sobota (17 czerwca):• 12.00 Tenis: WTA 250 - Rothesay Open Nottingham (Canal+ Sport)• 13:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech DankiewiczReporterzy: Natalia Pietrucha, Michał Łopaciński• 14.00 Tenis: WTA 250 - Rothesay Open Nottingham (Canal+ Sport)Niedziela (18 czerwca):• 13:30 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Mirosław JabłońskiStudio: Piotr Bugajny, Jacek Gajewski• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Robert Sitnicki• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Mateusz Kędzierski• 14.00 Tenis: WTA 250 - Rothesay Open Nottingham (Canal+ Sport)• 16:00 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech DankiewiczStudio: Michał Łopaciński, Krzysztof Cegielski• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Mitrut, Patryk MalitowskiStudio: Daria Kabała-Malarz, Tomasz Gollob• 21:15(Canal+ Sport 5)Obsada: Daria Kabała-Malarz, Patryk Malitowski, Marek Cieślak, Michał Mitrut, Leszek Demski