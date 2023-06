Sportowe lato w TVP. Tour de Pologne, lekkoatletyka, tenis, siatkówka

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska ogłosiła sportową ramówkę na lato

Podczas wakacji wielu sportowców będzie walczyło o medale, zwycięstwa oraz awanse do wielkich sportowych imprez. Telewizja Polska zapowiada transmisję tych wydarzeń. Pod koniec czerwca kibice nad Wisłą będą mogli emocjonować się grą siatkarzy w Lidze Narodów oraz zmaganiami sportowców różnych dyscyplin w rozpoczętych 21 czerwca Igrzyskach Europejskich . W lipcu ponownie oczy pasjonatów sportu będą skierowane na polskich siatkarzy. Wicemistrzowie świata najpierw wystąpią na turnieju Ligi Narodów na Filipinach (mecze Polaków 5-9.07), a później na pewno będziemy oglądać ich zmagania w turnieju finałowym, który zostanie rozegrany w Ergo Arenie (faza pucharowa 19-23.07). Lipiec to również starty lekkoatletów - w ramach Diamentowej Ligi 16 lipca zostanie rozegrany Memoriał Kamili Skolimowskiej. Na Stadionie Śląskim znów powinny pojawić się największe gwiazdy, m.in. niesamowity tyczkarz Armand Duplantis. Transmisja z wydarzenia w TVP Sport, skrót w TVP1. Do gry wrócą w trakcie miesiąca piłkarskie kluby, m.in. w eliminacjach europejskich pucharów.Między 24-30 lipca w stolicy Polski zaplanowano turniej tenisowy WTA250 BNP Paribas Warsaw Open, w którym udział weźmie najlepsza kobieca rakieta świata Iga Świątek.29 lipca ruszy jubileuszowy 80.wyścig kolarski Tour de Pologne. Rywalizacja najlepszych ekip kolarskich rozpocznie się w Poznaniu, zakończy w sierpniu w Krakowie. Całość transmitowana będzie na kanale sportowym TVP, a najważniejsze, końcowe momenty poszczególnych wyścigów pokaże również TVP1.Z kolei 5 sierpnia czeka nas inauguracja Letniego Grand Prix w skokach narciarskich, a następnie od 19 sierpnia widzowie Telewizji Polskiej będą mogli oglądać medalowe zmagania Polaków podczas mistrzostw świata w lekkoatletyce w Budapeszcie. Oba wydarzenia "na żywo" w TVP Sport oraz TVP1 (kluczowe starty Polaków). W ostatnim miesiącu wakacji rozpoczną się również siatkarskie mistrzostwa Europy, zarówno wśród kobiet (od 15 sierpnia), jak i mężczyzn (od 28 sierpnia). Kobiety będą walczyć w czterech krajach (Belgii, Włoszech, Niemcach i Estonii). Polki trafiły do grupy A z pierwszymi ze współgospodarzy oraz Serbkami, Węgierkami, Słowenkami oraz Ukrainkami. Czempionat siatkarzy odbędzie się w Italii, Bułgarii, Izraelu oraz Macedonii Północnej. Rywalami Polaków oprócz reprezentacji tego ostatniego kraju będą także Czarnogóra, Holandia, Czechy oraz Dania.