"Super Rolnicy". Nowy format jesienią w TTV

Łukasz Szewczyk

• Szybkie traktory i wszechstronni rolnicy udowodnią, że efektowne wyścigi nie muszą odbywać się tylko na torach Formuły 1

• Wserii "Super Rolnicy" uczestnicy zawalczą o tytuł najszybszego i najbardziej zaradnego rolnika.

• Premiera jesienią 2023 w TTV

"Super Rolnicy" to polska wersja brytyjskiego formatu "The Fast and Farmer(ish)". Widzowie przekonają się, że kilkuset-konne maszyny ujeżdżane przez prawdziwych rolników-rajdowców robią furorę nie tylko podczas pracy na polu.Na starcie nowego formatu TTV stanie 6 drużyn z całej Polski. Konkurencje, w których się zmierzą, będą wymagały od nich i ich maszyn szybkości, sprytu i niezawodnej współpracy. Zwycięstwo i puchar dla najbardziej wszechstronnych "Super Rolników" wpadnie w ręce tylko jednego duetu.W roli prowadzącego, widzowie zobaczą znanego z formatów Gogglebox. Przed telewizorem, czy 99 - Gra o wszystko, Konrada Mariańskiego. Seria zadebiutuje na antenie stacji jesienią tego roku, zdjęcia powstają na północy Polski. Za dystrybucję odpowiada Entertainment One, polską wersję wyprodukuje Mass Koncept.