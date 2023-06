Pierwszy polski serial SkyShowtime już dostępny. "Warszawianka" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiera polskiego serialu SkyShowtime Original "Warszawianka" z Borysem Szycem w roli głównej będą pojawiać się w serwisie co poniedziałek.

• Serial debiutuje na wszystkich 22 rynkach, na których dostępny jest serwis SkyShowtime.

W serwisie SkyShowtime zadebiutował polski serial "Warszawianka" z Borysem Szycem w roli głównej. To pierwszy polski serial SkyShowtime Original. Serial liczy jedenaście czterdziestominutowych odcinków, które będą dodawane do serwisu co poniedziałek. Serial debiutuje na wszystkich 22 rynkach, na których dostępny jest serwis SkyShowtime."Warszawianka" opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.Serial SkyShowtime Original "Warszawianka: wyreżyserowany został przez Jacka Borcucha na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka. Autorem zdjęć jest Piotr Uznański. W rolę głównego bohatera serialu wcielił się Borys Szyc. W pozostałych rolach wystąpili: Krystyna Janda, Jerzy Skolimowski, Ilona Ostrowska, Piotr Polak, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Zofia Wichłacz, Paulina Gałązka, Jan Peszek, Maja Pankiewicz, Marianna Zydek, Jakub Wieczorek, Marta Ścisłowicz, Tomasz Włosok, Marcin Januszkiewicz i Milena Goździela.Producentką serialu jest Izabela Łopuch, a producentem liniowym Andrzej Besztak.W serwisie dostępne są dwa pierwszy odcinki, premiera kolejnych w poniedziałki.Serial realizowany w Polsce ze wsparciem finansowym na podstawie Ustawy o Finansowym Wspieraniu Produkcji Audiowizualnej, przyznanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.