Wakacyjna akcja Radia Zet. Do wygrania samochód i paliwo (wideo)

• Ruszyła kampania wspierająca akcję antenową "Radio ZET nr 1 w moim samochodzie".

• W wakacje do wygrania samochód osobowy i vouchery na paliwo.

Aby wziąć udział w zabawie należy odpowiedzieć na pytanie "Dlaczego Radio ZET jest nr 1 w Twoim samochodzie?" i podać numer rejestracyjny swojego auta. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Radiozet.pl. Fragmenty numerów rejestracyjnych pojazdów autorów najciekawszych odpowiedzi zostaną podane na antenie. Od chwili zaprezentowania pełnego numeru uczestnik konkursu będzie miał pół godziny na dodzwonienie się do stacji. Jeśli mu się to uda, otrzyma voucher o wartości 1000 zł na paliwo. Niezależnie, osoby, które odpowiedzą na dodatkowe pytanie konkursowe, mają szansę na wejście do wielkiego finału. Dwóch uczestników zmierzy się w pojedynku antenowym, w którym nagrodą główną będzie samochód marki Honda, a drugą nagrodą - voucher na paliwo o wartości 10 000 zł. Konkurs potrwa do końca wakacji.Zabawę antenową wspiera kampania obejmująca ogólnopolskie i tematyczne stacje telewizyjne. Rozgłośnia zdecydowała się na ponowne wykorzystanie spotu "Radio ZET nr 1 w moim samochodzie", który został uznany za jedną z najefektywniejszych polskich reklam w konkursie Kantar Creative Effectiveness Awards 2023. Wakacyjna kampania Radia ZET obejmie również nośniki reklamy OOH w przestrzeniach miejskich, media własne i media społecznościowe. Za planowanie i zakup czasu telewizyjnego odpowiadał Zenith. Planowaniem pozostałych mediów zajął się Dział Komunikacji i Social Mediów Grupy Eurozet.- mówi Katarzyna Piecuch, dyrektor Działu Komunikacji i Social Mediów Grupy Eurozet