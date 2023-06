Żużlowy lipiec w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W lipcowej ofercie ELEVEN SPORTS królować będzie motorsport w najlepszym światowym wydaniu.

• Na pierwszy plan wysuwają się ważne mecze końcówki sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi, w których zaprezentują się główni kandydaci do mistrzostwa Polski: BETARD SPARTA Wrocław i PLATINUM MOTOR Lublin.

Od początku obecnego sezonu PGE Ekstraligi w rozgrywkach dominuje BETARD SPARTA Wrocław, która stała się głównym kandydatem do mistrzostwa Polski. Jej największym rywalem jest broniący tytułu PLATINUM MOTOR Lublin, a w walce o czołowe lokaty liczą się również EBUT.PL STAL Gorzów i TAURON WŁÓKNIARZ Częstochowa. Za plecami tej czwórki toczą się zacięte zmagania o pozostałe miejsca zapewniające awans do sierpniowych ćwierćfinałów. O wszystkim mogą przesądzić dwie lipcowe kolejki. W kluczowym dla układu tabeli meczu FOGO UNIA Leszno zmierzy się z BETARD SPARTĄ Wrocław. Na Stadionie im. Alfreda Smoczyka dojdzie do pojedynku lidera gospodarzy, Janusza Kołodzieja, z zaliczającym fantastyczną kampanię Artiomem Łagutą w szeregach gości. Poważne aspiracje zgłaszają również CELLFAST WILKI Krosno, które czeka konfrontacja z PLATINUM MOTOREM Lublin. Głównym zadaniem żużlowców z Krosna będzie powstrzymanie Bartosza Zmarzlika, najlepiej punktującego zawodnika obecnych rozgrywek.Najważniejsze transmisje:• CELLFAST WILKI Krosno - PLATINUM MOTOR Lublin, piątek, 7 lipca• FOGO UNIA Leszno - BETARD SPARTA Wrocław, piątek, 21 lipcaRywalizacja w obecnym sezonie Bauhaus-Ligan Elit Speedway jest niezwykle wyrównana i w połowie rundy zasadniczej trudno wskazać zdecydowanego faworyta wyścigu o mistrzostwo Szwecji. Dzięki temu rozgrywki są zacięte, a kibiców w naszym kraju dodatkowo cieszy fakt, że ważne role w swoich klubach odgrywają Polacy, jak choćby Bartosz Zmarzlik, Przemysław Pawlicki czy Maciej Janowski. Hitem lipcowych rozgrywek będzie spotkanie Kumla Indianerna - Västervik Speedway. To drużyny, które dotychczas prezentowały najlepszą formę. Na Glottra Skog Arena kibice będą mogli zobaczyć w akcji takich zawodników, jak Krzysztof Buczkowski, Szymon Woźniak, Bartosz Smektała czy Tai Woffinden. Emocji z pewnością nie zabraknie także na Skotfrag Arena, gdzie Dackarna Målilla spotka się z Rospiggarną SK. Jedną z atrakcji tego widowiska będzie pojedynek Macieja Janowskiego z gwiazdą gości, Kimem Nilssonem.Najważniejsze transmisje:• Kumla Indianerna - Västervik Speedway, środa, 5 lipca• Dackarna Målilla - Rospiggarna SK, środa, 19 lipcaSønderjylland Elite Speedway zdominował obecne rozgrywki duńskiej ligi żużlowej i przed decydującą częścią sezonu to jemu daje się najwięcej szans na mistrzowski tytuł. Do końca rundy zasadniczej jest jednak jeszcze sporo spotkań, dlatego ekscytująco zapowiada się pościg za liderem w wykonaniu innych czołowych zespołów, takich jak GSK Liga, Holsted Tigers czy Esbjerg Vikings. W lipcu widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć między innymi wyjazdowe spotkanie Team Fjelsted Norberta Krakowiaka ze Slangerup Speedway, którego liderem jest Mikkel Michelsen. Dla obu ekip to niezwykle istotne starcie w kontekście walki o awans do półfinałów. Kto wyjdzie z niego zwycięsko?Najważniejsza transmisja:• Slangerup Speedway - Team Fjelsted, środa, 5 lipcaRywalizacja w World Endurance Championship wzbudza coraz większe emocje, bo sezon przekroczył półmetek, a zespoły z Polakami w składach odgrywają kluczowe role. Orlen Team WRT, którego gwiazdą jest Robert Kubica, prowadzi w klasyfikacji generalnej w klasie LMP2 i ma spore szanse na tytuł mistrzowski. Drugie miejsce zajmuje wstępujący pod biało-czerwoną flagą Inter Europol Competition, który w czerwcu triumfował w prestiżowym wyścigu w Le Mans. Jego czołową postacią jest Jakub Śmiechowski. W lipcu kierowcy spotkają się na legendarnym torze w Monzy, gdzie toczyć się będzie walka o prestiżowe zwycięstwo oraz niezwykle cenne punkty. Obie wspomniane ekipy toczą bezpośredni pojedynek, ale muszą uważać także na brytyjski United Autosports z doświadczonym Oliverem Jarvisem i młodym Philipem Hansonem na czele.WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2023• 6 Hours of Monza, niedziela, 9 lipca