"Disco Pod Gwiazdami - Białystok 2023" na żywo w Polsacie i Super Polsacie

Łukasz Szewczyk

• W Białymstoku odbędzie się już siódma edycja kultowego "Disco Pod Gwiazdami".

• Największe gwiazdy zagraniczne i polskie wykonają hity muzyki dyskotekowej

• Transmisja koncertu w Polsacie, finał w Super Polsacie

"Disco Pod Gwiazdami" to zabawa w rytm największych muzycznych przebojów. Do Białegostoku przyjadą światowi giganci muzyki disco. Swój udział potwierdzili: Thomas Anders & Modern Talking, Minelli, Olivia Adams, Mikolas Josef, S.T.S.B Fka Fun Factory, ATC, rumuński zespół Akcent, Velvet, Loona, Ricchi e Poveri. Białostocką publiczność oraz widzów Polsatu rozruszają też polscy artyści: Doda, Daria Marx, Skolim, Komodo, Oskar Cyms, Viki Gabor, Mezo & Liber oraz Kasia Wilk. Zapowiada się muzyczna uczta!Imprezę poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna, Maciek Rock oraz Hanna Żudziewicz i Tomasz Barański. Hanna i Tomasz to para znakomitych tancerzy, którzy jako jurorzy zaproszą też widzów do udziału w tanecznym konkursie.- mówi Robert Klatt, producent "Disco Pod Gwiazdami".Po zakończeniu transmisji w głównym Polsacie,. Z dyskotekowymi hitami, które oprócz publiczności pod sceną poderwą do tańca niejednego widza przed telewizorem wystąpią: Komodo, Fun Factory, Kasia Wilk, Daria Marx, Thomas Anders, Liber&Mezo, Minelli i Olivia Adams.W Super Polsat odbędzie się także finał konkursu dla miłośników tańca zgromadzonych na imprezie. Konkurs poprowadzi para mistrzów parkietu, Tomasz Barański i Hanna Żudziewicz.