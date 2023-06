Koncert "Moonfest" Julii Żugaj na żywo w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

•W sobotę (24 czerwca) na warszawskim Torwarze odbędzie się zwieńczający trasę "Miłostki On Tour" koncert Julii Żugaj, jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia w Polsce.

• Wydarzenie będzie również transmitowane w serwisie Canal+ Online.

Julia Żugaj to wschodząca gwiazda muzyki, której największą popularność przyniosła działalność internetowa oraz udział w projekcie "Team X". Obecnie Julia skupia się na rozwoju kariery muzycznej - "Miłostki" to jej debiutancka płyta, która ujrzała światło dzienne w październiku 2022 roku. Jest ona muzyczną opowieścią o miłości i wielu etapach jej przeżywania - od niewinnego zauroczenia, przez płomienne uczucie, aż po rozstanie i tytułowe miłostki, będące nieustannym poszukiwaniem i zbiorem platonicznych westchnień.Album przez 11 tygodni utrzymywał się w TOP20 na liście OLiS, a w dniu premiery zajmował 1. miejsce. W grudniu zeszłego roku płyta pokryła się złotem. Solowa trasa koncertowa Julii wyprzedała się w zaledwie 2 dni. Twórczyni wraz ze swoim zespołem zagrała 10 koncertów w 7 największych miastach w Polsce, w których udział wzięło prawie 10 000 osób. Koncert "Moonfest" na Torwarze to zwieńczenie trasy koncertowej, które przybierze wyjątkową oprawę.- mówi Wojciech Szaniawski, prezes zarządu Spotlight Agency i włodarz Move Federation, który już od prawie 20 lat zajmuje się budowaniem wizerunku najbardziej znanych polskich sportowców oraz influencerów.Wydarzenie uświetnią goście specjalni, którzy nie tylko pojawią się w strefie M&G, ale wystąpią także na scenie ze swoim autorskim materiałem. Na Torwarze wraz z Julią pokażą się Blanka Stajkow, Martyna Cyrko, evelina ross oraz Małe TGD.- mówi artystka, Julia Żugaj.Za organizację koncertu odpowiada Spotlight Agency, jedna z największych agencji influencer marketingu w Polsce, która odpowiedzialna jest za kariery takich twórców jak Natalia Karczmarczyk, Monika Kociołek czy Patrycja Mołczanow. Agencja jest także właścicielem pierwszej w Polsce federacji piłkarskiej dla influencerów - Move Federation.Transmisja koncertu w sobotę (24 czerwca) od godz. 18.00 w Canal+ Online. Po zakończeniu transmisji koncert będzie dostępny w serwisie do obejrzenia w dowolnym momencie.