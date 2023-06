Rajdowa wyprawa do Kenii. WRC Rajd Safari na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Przed najlepszymi rajdowymi załogami świata jedno z największych wyzwań w sporcie motorowym.

• Siódmą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w 2023 roku jest legendarny Rajd Safari.

• Wszystkie odcinki specjalne będzie można obejrzeć z polskim komentarzem na żywo w Motowizji.

Rajd Safari to jeden z najtrudniejszych sprawdzianów, jakie czekają na samochody, zespoły oraz kierowców w całym sporcie motorowym. Od piątku do niedzieli startujący będą musieli zmierzyć się z dziką przyrodą, bezdrożami, fesh-feshem oraz nieprzewidywalną pogodą, która w każdej chwili może przynieść ulewne opady deszczu.Pierwsza edycja Rajdu Safari odbyła się w 1953 roku, jako forma uczczenia koronacji Elżbiety II na królową Wielkiej Brytanii, której Kenia była wtedy kolonią. Bardzo szybko wieść o niezwykle trudnej imprezie w sercu Afryki wyszła poza kontynent. Swoje umiejętności postanowił tam sprawdzić między innymi Sobiesław Zasada. W 1969 roku pierwszy raz pojawił się na starcie, a w 1972 zajął drugie miejsce wraz z Marianem Bieniem na pokładzie Porsche 911 S.Kolejna edycja odbyła się jako runda nowopowstałych Rajdowych Mistrzostw Świata. To otworzyło Safari na zespoły fabryczne. Szybko one zrozumiały, że ta runda sezonu WRC wymaga specjalnego przygotowania. Oprócz wzmocnienia samochodów i zadbania o ich wytrzymałość ekipy posyłały swoich kierowców testowych na przygotowania trwające w Kenii miesiącami. Aby mieć świadomość tego, co się dzieje na drodze - Rajd Safari przez długie lata odbywał się w otwartym ruchu drogowym - w powietrze wysyłano helikoptery ze spotterami, mającymi łączność z załogą. Na porządku dziennym było to, że do mety dojeżdża dużo mniejsza grupa, niż ta, która ruszyła. W 1990 roku z pięćdziesięciu dziewięciu startujących załóg rajd ukończyło tylko dziesięć.Safari było stałym punktem kalendarza do 2002 roku. Mimo modernizacji rajdu w postaci skrócenia harmonogramu, wprowadzeniu limitów w serwisowaniu aut czy użyciu helikopterów oraz częściowym zamykaniu dróg, wyprawa do Afryki po prostu przestała się opłacać. Przez lata kibice zastanawiali się czy jeszcze kiedyś będzie czas, kiedy na jeden tydzień w roku rajdy samochodowe na najwyższym poziomie wrócą do Kenii.We wrześniu 2019 roku pojawiła się miła dla wielu wiadomość. Rajd Safari ponownie znalazł swoje miejsce w kalendarzu Rajdowych Mistrzostw Świata. Oryginalnie miał on wrócić w sezonie 2020, ale okazało się to niemożliwe przez sytuację pandemiczną. Rok później wszystko się udało. Safari obecnie pod względem pokonywanych dystansów nie różni się w dużym stopniu od pozostałych rund cyklu. Wciąż jednak jest to ogromne wyzwanie wytrzymałości załóg oraz ich maszyn.Podobnie jak to było rok temu, polscy kibice będą mogli trzymać kciuki za dwie załogi z naszego kraju. O powtórkę ubiegłorocznego sukcesu postara się duet ORLEN Rally Teamu Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak. W sezonie 2022 udało im się tutaj wygrać w kategorii WRC2. Swój trzeci start na afrykańskich bezdrożach zaliczą Daniel Chwist z Kamilem Hellerem.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Wszystkie odcinki specjalne Rajdu Safari zobaczyć będzie można na żywo na antenie Motowizji. Rajdowa część tygodnia zacznie się wyjątkowo już w środę od odcinka testowego. W czwartek czeka nas ceremonia startu oraz super oes nieopodal Nairobi. Właściwa część rywalizacji zacznie się w piątek z samego rana. Komentować będą Grzegorz Gac, Sławomir Szymczak, Michał Adamiuk i Krzysztof Woźniak. Dołączą do nich pilot rajdowy, startujący u boku Miko Marczyka w Rajdowych Mistrzostwach Świata oraz mający ogromne doświadczenie w rajdach terenowych Szymon Gospodarczyk, a także dziennikarz rajdowy Juliusz Winiarek.FIA Rajdowe Mistrzostwa Świata - harmonogram transmisji Rajdu Safari:Środa (21 czerwca):• godz. 09.00 - ShakedownCzwartek (22 czerwca):• godz. 11:30 - Ceremonia startu• godz. 13:00 - OS1 Super Special KasaraniPiątek (23 czerwca):• godz. 06:45 - OS2 Loldia 1• godz. 08:15 - OS3 Geothermal 1• godz. 09:08 - OS4 Kedong 1• godz. 11:45 - OS5 Loldia 2• godz. 13:15 - OS6 Geothermal 2• godz. 14:17 - OS7 Kedong 2• godz. 20:00 - Podsumowanie dniaSobota (24 czerwca):• godz. 07:00 - OS8 Soysambu 1• godz. 08:00 - OS9 Elementeita 1• godz. 09:00 - OS10 Sleeping Warrior 1• godz. 11:00 - Media Zone• godz. 12:30 - Studio rajdowe• godz. 12:55 - OS11 Soysambu 2• godz. 14:00 - OS12 Elementeita 2• godz. 15:00 - OS13 Sleeping Warrior 2• godz. 16:15 - Media Zone• godz. 20:00 - Podsumowanie dniaNiedziela (25 czerwca):• godz. 05:45 - OS14 Malewa 1• godz. 06:51 - OS16 Hell's Gate 1• godz. 08.00 - OS17 Malewa 2• godz. 09.30 - OS18 Oserian 2• godz. 12.30 - Studio Rajdowe• godz. 12:55 - OS19 Hell's Gate 2 [Power Stage]• godz. 14.30 - Wrap-Up• godz. 18.00 - Podsumowanie dnia