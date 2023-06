Startuje "Lato z Radiem". Radiowa Jedynka na wakacje

Łukasz Szewczyk

• W środę (21 czerwca 2023 roku) na antenie Programu 1 Polskiego Radia zabrzmi znana wszystkim doskonale "Polka Dziadek" - tym samym rozpoczynając 52. "Lato z Radiem 2023".

Słuchacze Programu 1 Polskiego Radia nadchodzące lato spędzą w gronie znanych prowadzących, reporterów i wydawców. "Lato z Radiem" poprowadzą: Sława Bieńczycka, Roman Czejarek, Agnieszka Kunikowska, Robert Kamyk, Maciej Kurzajewski, Kuba Marcinowicz i Daniel Wydrych. Na reporterskiej trasie spotkania z Patrykiem Bedlińskim i Maciejem Waleckim.Dziennikarze radiowej Jedynki wyruszą w trasę i odwiedzą dziesięć miast: Poddębice, Toruń, Tarnów, Węgorzewo, Dobczyce, Tymbark, Giżycko, Myślenice, Międzyzdroje oraz Przemyśl. Podczas zbliżających się pikników rodzinnych "Lata z Radiem", na słuchaczy czekać będą atrakcje i niespodzianki, konkursy z nagrodami, a także możliwość spotkania z prowadzącymi audycjeDziennikarze Programu 1 Polskiego Radia przygotowali wiele antenowych propozycji, a wśród nich; "Kosmiczny konkurs", którego główną nagrodą jest trzytygodniowa misja - pobyt w tzw. habitacie Space is More - LunAres Mobile Research Station, czyli w zamkniętej strefie imitującej warunki na księżycu. Konkurs podzielony jest na dwa etapy i polega na zbieraniu punktów przez cały okres trwania tegorocznego Lata z Radiem. Od poniedziałku do soboty 11 sierpnia zadawane będą pytania dotyczące podróży kosmicznych, a biorący udział w zabawie będą proszeni o przesłanie odpowiedzi. W drugim etapie (między 21-25 sierpnia) 10 osób z najwyższą liczbą punktów poddawana będzie testom przygotowanym przez Space is More - Lun Ares Mobile Research Station.Kolejną propozycją radiowej Jedynki jest zabawa literacka "Lato z Dreszczykiem", polegająca na zachęceniu słuchaczy do udziału w tworzeniu opowiadania kryminalnego. Na stronie zamieszczony zostanie zarys fabuły oraz opis dwóch - czterech podstawowych postaci. Zadaniem słuchaczy będzie dopisywanie kolejnych fragmentów opowiadania. Na antenie nie zabraknie także "Lektury Lata z Radiem" - zaprezentowane zostaną cztery wybrane kryminały polskich autorów. Od 21 czerwca do 7 lipca dzieło Marka Krajewskiego pt. "Pasożyt", w którym autor po mistrzowsku odsłania mniej znane karty z historii służb specjalnych II Rzeczypospolitej. Podczas tegorocznego "Lata z Radiem" pojawią się również konkursy - "Skojarzenia" i "Koszyk Lata z Radiem". Na słuchaczy czeka cykl audycji "Jestem stąd". W tym roku dziennikarze Jedynki odwiedzą: Lublin, Radom, Opole, Gdańsk i Wrocław. "Liga Superbohaterów" jest kontynuacją ubiegłorocznej akcji, która spotkała się z ogromnym odzewem słuchaczy. Podobnie jak rok temu, zostaną pokazani zwykli ludzie, którzy okazali się bohaterami, niosąc pomoc potrzebującym. Kolejną tegoroczną propozycją jest "Turystyczny Alfabet", który realizowany będzie wspólnie z słuchaczami. Uczestnicy za pomocą aplikacji Lata z Radiem będą mogli przedstawić propozycję tych mniej i bardziej znanych miejsc w naszym kraju.W ramach trasy reporterskiej, prezentowane będą najpiękniejsze i najciekawsze zakątki Polski.Dziennikarze Polskiego Radia wyruszą w trasę i odwiedzą 10 miejscowości w różnych zakątkach Polski, a będą to: Poddębice (24 czerwca), Toruń (25 czerwca), Tarnów (1 lipca), Węgorzewo (7 lipca), Dobczyce (15 lipca), Tymbarku (23 lipca), Giżycko (30 lipca) , Myślenice (5 sierpnia), Międzyzdroje (19 sierpnia) oraz Przemyśl (27 sierpnia).